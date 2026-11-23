"Znieczulenie" bije rekordy na Netflixie. Leszek Lichota komentuje sukces serialu

Polska nowość błyskawicznie podbiła bibliotekę platformy Netflix, notując w zaledwie kilka dni od debiutu gigantyczną oglądalność. Według oficjalnych danych udostępnionych przez serwis streamingowy, już w dwadzieścia cztery godziny po premierze tytuł wskoczył na pierwsze miejsce najpopularniejszych produkcji w Polsce i wciąż nie oddaje pozycji lidera. Co więcej, „Znieczulenie” świetnie radzi sobie na rynkach zagranicznych, trafiając na listy przebojów w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Niemczech, Austrii, Włoszech, a także w Chile, Argentynie oraz Wenezueli. Obecnie polski serial zajmuje piątą lokatę w światowym zestawieniu produkcji nieanglojęzycznych.

Odtwórca głównej roli, Leszek Lichota, miał świadomość pracy nad wartościowym projektem, jednak nie przewidywał aż tak gigantycznego zainteresowania widzów. "Muszę przyznać, że skala tego sukcesu w pewien sposób jest niespodziewana. Nie da się przygotować na coś takiego z jakim odbiorem spotkał się nasz serial. Oczywiście kiedy do niego przystępowaliśmy, chcieliśmy, żeby był czymś dobrym, ale nikt się nie spodziewał, że aż tak poruszy ludzi, żeby mieli tak ogromną potrzebę pisania o tym w social mediach, komentowania artykułów, pisania prywatnych wiadomości. To jest oczywiście wszystko bardzo miłe, ale nie spodziewałem się absolutnie takiej skali" - mówi aktor w rozmowie z Radiem Eska.

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Sekret sukcesu "Znieczulenia". Leszek Lichota mówi o scenariuszu i improwizacji

Ogromna popularność "Znieczulenia" wynika w dużej mierze ze świetnie napisanego scenariusza, który opiera się na niezwykle naturalnie brzmiących rozmowach. Postacie komunikują się ze sobą w sposób bardzo realistyczny, co w rodzimych produkcjach telewizyjnych wcale nie stanowi standardu, regularnie wymieniając się przy tym ironicznymi uwagami oraz dowcipami. W rozmowie z Eską Leszek Lichota ujawnił, czy to zasługa twórców tekstu, czy raczej improwizacji na planie.

"Humor w bardzo dużej części był zawarty w scenariuszu i myślę, że miał bardzo ważną funkcję przy tych dramatycznych scenach, które się tam działy, żeby troszkę to odciążyć, a przy okazji zbudować trochę bohatera i innych bohaterów, którzy przecież ten humor też wnoszą. Przez ten humor też widz dostaje coś takiego, że to, co sam by sobie pomyślał, przez to, że jest wypowiadany przez inne postacie, to go gdzieś przybliża do tego. [W stylu - przyp. red.] »ach, też tak pomyślałem« - to lubimy. I w większości przypadków on był już zapisany przez scenarzystów, oni doskonale sobie na pewno zdawali sprawę z tego, jak jest to potrzebne" - wyjaśnił aktor w wywiadzie.

Taka konstrukcja tekstu nie blokowała jednak swobody twórczej i drobnych zmian wprowadzanych przez samych aktorów. "Bywało tak, że czasami jakby filtrowaliśmy te żarty, te puenty, trochę przez siebie, żeby się nam lepiej układały, ale raczej to w większości była inspiracja scenariuszem" - spuentował artysta wcielający się w postać doktora Łazarza.

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