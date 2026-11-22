Justyna Wasilewska o pracy na planie "Wśród nocnej ciszy". Porównuje to do budowy maszyny tortur

Chociaż serial "Wśród nocnej ciszy" to znakomita produkcja, niesie ze sobą ogromny ładunek trudnych emocji. Justyna Wasilewska po raz pierwszy w karierze zagrała tak jednoznacznie złą postać, co sama otwarcie podkreśla. "Powiem ci szczerze, że pierwszy raz miałam takie doświadczenie, że dostajesz po prostu do roboty taką bohaterkę [...]. Właściwie nie chcesz jej zrozumieć, masz jakiś opór w sobie, żeby w ogóle tam wejść i chcieć to zrozumieć, jakkolwiek to usprawiedliwić, bo nie chcesz tego usprawiedliwiać, chcesz to ocenić, a jednocześnie musisz to zagrać, gdzieś jakoś to przedstawić tak, żeby to było wiarygodne" - tłumaczy aktorka w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski, wyjaśniając przy tym swoją metodę na wykreowanie potwora.

"Było to bardzo ciekawe doświadczenie i gdzieś jakąś taką metodą dla mnie była po prostu realizacja tylko konkretnych, kolejnych etapów. Niezastanawianie się, niewchodzenie za bardzo w refleksje, tylko po prostu wchodzenie i jak rzemieślnik wykonywanie kolejnej części jakiegoś mebla, który w rezultacie jest po prostu maszyną tortur. [...] Chociaż i tak miejscami było to trudne, bo [...] były tam sceny na tyle bezwzględne, że samo uczestnictwo w nich było po prostu dość trudne" - opowiada Justyna Wasilewska.

Serial "Wśród nocnej ciszy" w HBO Max. Justyna Wasilewska zdradza kulisy pracy z obsadą

W jaki sposób aktorzy radzili sobie z tak dużym obciążeniem psychicznym? Choć podczas seansu "Wśród nocnej ciszy" widzowie mogą odnieść mylne wrażenie o grobowej atmosferze na planie, rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej.

"Naszym wspólnym i zbiorowym narzędziem ochronnym było poczucie humoru. Naprawdę, my tam zbiorowo sobie rozpuszczaliśmy te napięcia, które musieliśmy zbudować w scenach, i to nas myślę jakoś tak zbiorowo ratowało i przed tym mrozem i przed tym tematem, które były naprawdę bardzo mocne" - ujawnia gwiazda produkcji.

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Kolejne odsłony serialu "Wśród nocnej ciszy" debiutują w każdy piątek na platformie HBO Max. Reżyserią oraz scenariuszem zajęli się Jan Holoubek i Maciej Kowalewski, natomiast na ekranie pojawiają się między innymi Justyna Wasilewska, Łukasz Simlat, Jędrzej Hycnar, Adam Woronowicz oraz Magdalena Biegańska.

"Jak zagrać potwora i nie zwariować? Justyna Wasilewska o roli we "Wśród nocnej ciszy"