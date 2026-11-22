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Komu zabrakło szczęścia tuż przed finałem? 22 listopada pięć par zmierzyło się ze sobą o przepustki do finału 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Przed uczestnikami stanęło wyjątkowo trudne wyzwanie, a jurorom i widzom przyszło podjąć bardzo trudne decyzje.
"Taniec z Gwiazdami" - tak wyglądał półfinał 20.11.2026
W ćwierćfinale uczestnicy zatańczyli nie tylko w standardowych parach, ale też w tercetach z udziałem gości specjalnych. Wyniki zostały zsumowane z głosami z poprzedniego odcinka, co dało bardzo interesujące wyniki. Ostatecznie, z programem tydzień temu pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna. Co dalej? W półfinale 22 listopada na uczestników czekało nie lada wyzwanie. Gwiazdy zmierzyły się m.in. z solowymi prezentacjami do muzyki, której wcześniej nie znali. Improwizacje zdecydowały o finalistach.
Kto dziś odpadł? Oni pożegnali się z programem tuż przed finałem
Występy oceniło tradycyjnie jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Nie brakowało pochwał i cennych uwag, a ostateczny werdykt zależał też od widowni. Po podliczeniu wszystkich głosów dowiedzieliśmy się, że w finale nie wystąpią Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.
Punktacja w półfinale była następująca:
- Dominik Rupiński i Estelle François - 10+40=50 punktów
- Helena Englert i Roman Osadchiy – 8+ 40= 48 punktów
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz – 6+ 38=44 punkty
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 4+ 37=41 punktów
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 2+ 33=35 punkt
W dogrywce zatańczyły następujące pary:
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
- Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" finaliści i aktualne wyniki
Wraz z zakończeniem półfinału możemy rozpocząć odliczanie do ostatniego odcinka. W przyszłą niedzielę obejrzymy finał 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Kandydatami do Kryształowej Kuli są następujące pary:
- Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
- Helena Englert i Roman Osadchiy
- Dominik Rupiński i Estelle François
- Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz
Do tej pory odpadli z kolei:
- 5. miejsce - Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
- 6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
- 7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
- 8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
- 9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka
- 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
- 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.
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