Komu zabrakło szczęścia tuż przed finałem? 22 listopada pięć par zmierzyło się ze sobą o przepustki do finału 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Przed uczestnikami stanęło wyjątkowo trudne wyzwanie, a jurorom i widzom przyszło podjąć bardzo trudne decyzje.

"Taniec z Gwiazdami" - tak wyglądał półfinał 20.11.2026

W ćwierćfinale uczestnicy zatańczyli nie tylko w standardowych parach, ale też w tercetach z udziałem gości specjalnych. Wyniki zostały zsumowane z głosami z poprzedniego odcinka, co dało bardzo interesujące wyniki. Ostatecznie, z programem tydzień temu pożegnali się Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna. Co dalej? W półfinale 22 listopada na uczestników czekało nie lada wyzwanie. Gwiazdy zmierzyły się m.in. z solowymi prezentacjami do muzyki, której wcześniej nie znali. Improwizacje zdecydowały o finalistach.

Kto dziś odpadł? Oni pożegnali się z programem tuż przed finałem

Występy oceniło tradycyjnie jury w składzie: Tomasz Wygoda, Julia Wieniawa, Rafał Maserak i Iwona Pavlović. Nie brakowało pochwał i cennych uwag, a ostateczny werdykt zależał też od widowni. Po podliczeniu wszystkich głosów dowiedzieliśmy się, że w finale nie wystąpią Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka.

Punktacja w półfinale była następująca:

Dominik Rupiński i Estelle François - 10+40=50 punktów

Helena Englert i Roman Osadchiy – 8+ 40= 48 punktów

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz – 6+ 38=44 punkty

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz – 4+ 37=41 punktów

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka – 2+ 33=35 punkt

W dogrywce zatańczyły następujące pary:

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

"Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" finaliści i aktualne wyniki

Wraz z zakończeniem półfinału możemy rozpocząć odliczanie do ostatniego odcinka. W przyszłą niedzielę obejrzymy finał 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Kandydatami do Kryształowej Kuli są następujące pary:

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Helena Englert i Roman Osadchiy

Dominik Rupiński i Estelle François

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz

Do tej pory odpadli z kolei:

5. miejsce - Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

6. miejsce - Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

7. miejsce - Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

8. miejsce - Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

9. miejsce - Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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QUIZ. Tak czy nie. Oni wygrali "Taniec z Gwiazdami"? Kulesza, Górniak, Mroczek, Mucha Pytanie 1 z 25 Agata Kulesza wygrała "Taniec z Gwiazdami"? Tak Nie Następne pytanie