Mariusz i Ewelina coraz bliżej siebie. Padło wyznanie miłości

Mariusz i Ewelina spędzili wspólnie czas w Białymstoku. Najpierw puszczali bańki, a później wybrali się na romantyczną kolację. Ich relacja wyraźnie nabiera tempa. Ewelina nie ukrywała, że coraz poważniej myśli o wspólnej przyszłości. Pojawił się temat przeprowadzki do Mariusza i poszukiwaniu pracy w jego okolicy. W tym celu była już nawet na rozmowie rekrutacyjnej.

Podczas spotkania nie zabrakło również ważnych słów i wyznań miłości. Okazuje się, że to Ewelina jako pierwsza wyznała Mariuszowi miłość.

Justyna i Szymon spędzili romantyczny wieczór nad wodą

Dobrze układa się również Justynie i Szymkowi. Kobieta już wcześniej przyznała, że mężczyzna odwiedzał ją poza kamerami i zdążyli zbudować bliższą relację. W 11. odcinku "Rolnik szuka żony" widzowie mogli zobaczyć ich podczas randek. Para zajęła się ozdabianiem chleba, a później wybrała się na romantyczną kolację nad wodą.

Justyna nie ukrywała, że docenia starania Szymka. Widać było, że oboje dobrze czują się w swoim towarzystwie. Ze względu na dzielącą ich odległość i studia Szymona para póki co nie planuje wspólnie zamieszkać.

Karol i Julia wyznali sobie miłość

Powodów do radości nie brakowało również u Karola i Julii. Ich relacja od początku rozwijała się obiecująco, a podczas wspólnie spędzonego czasu oboje zdecydowali się na ważny krok. Między uczestnikami padło wyznanie miłości. Wygląda na to, że znajomość, która rozpoczęła się w programie, przerodziła się w coś znacznie poważniejszego.

Wiktor i Gosia bardzo dobrze się dogadują

Dobrze wygląda również relacja Wiktora i Małgosi. Para spędziła wspólnie czas i nie ukrywała, że świetnie czuje się w swoim towarzystwie. Między nimi nie brakowało swobody i wzajemnego zrozumienia. Oboje sprawiali wrażenie zadowolonych z tego, jak rozwija się ich znajomość. Na razie wszystko wskazuje na to, że Wiktor i Gosia mają szansę zbudować trwałą relację.

Agnieszka i Łukasz odbyli poważną rozmowę. "Dla mnie to koniec"

Zdecydowanie mniej romantycznie było u Agnieszki i Łukasza. Kobieta od dłuższego czasu miała poczucie, że mężczyzna nie poświęca jej wystarczająco dużo uwagi. Nie doczekała się również zaproszenia do jego domu, na które liczyła. Nie zamierzała jednak na siłę zabiegać o jego zainteresowanie.

Podczas spotkania Agnieszka jasno dała do zrozumienia, że nie widzi przyszłości tej relacji. Przyznała, że trudno im się porozumieć i że z innymi osobami nie ma takich problemów w komunikacji jak z Łukaszem.

Rolnik nie przekreślił jednak znajomości definitywnie. Zaznaczył, że Agnieszka zawsze może do niego przyjechać. Dla kobiety takie zapewnienie nie było jednak wystarczające. Oczekiwała większego zaangażowania i inicjatywy z jego strony. Zamiast randki para odbyła więc trudną rozmowę, która pokazała, jak bardzo różnią się ich oczekiwania wobec związku.

11. odcinek "Rolnik szuka żony" przyniósł zatem zarówno piękne deklaracje, jak i rozczarowania. Mariusz i Ewelina oraz Karol i Julia otwarcie mówili o miłości, Wiktor i Gosia doskonale się uzupełniają, a Justyna i Szymek coraz lepiej odnajdują się razem. W przypadku Agnieszki i Łukasza trudno natomiast mówić o podobnym porozumieniu.

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