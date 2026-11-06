Plotkowano o wielkiej miłości, a tu taki cios! Marta Manowska zdradza smutną prawdę

Wszystko zaczęło się latem 2024 r. Wtedy w mediach społecznościowych pojawiły się sygnały, które zwróciły uwagę fanów na życie uczuciowe prowadzącej "Rolnik szuka żony". Marta Manowska skomentowała wówczas wpis Marty Paszkin i Pawła Bodziannego, którzy świętowali rocznicę ślubu.

My też dziś świętujemy! Waszą i Naszą. Zdrowia! Szczęścia! Niech trwają

- napisała wówczas prezenterka.

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" odpowiedziała jej wymownie:

"suuuuper że połączyło Was nasze wesele…"

"Chyba się zabijałaś?"

To wystarczyło, by rozpętała się dyskusja na temat nowej miłości Manowskiej. Dodatkowych emocji dostarczył komentarz jednego z internautów, który zapytał ją wprost, czy się zakochała.

"No chyba się… zabujałaś?" "Totalnie".

Media zaczęły wówczas spekulować, kim jest mężczyzna, który miał skraść jej serce. Wśród osób, z którymi ją łączono, pojawiał się Daniel Wiśniowski, znany z programu "Wyspa Przetrwania". Sama Manowska nie ujawniła jednak oficjalnie tożsamości partnera.

Marta Manowska szczerze o życiu bez partnera. "Jestem wolna i niezależna"

Teraz prezenterka postanowiła opowiedzieć o swoim podejściu do samotności. W nagraniu opublikowanym na Instagramie zwróciła się do osób, które słyszą od otoczenia pytania o to, czy ułożyły sobie życie.

"Jestem sama"

Nie ułożyłaś sobie życia?. Pewnie wiele razy słyszeliście to zdanie. Zwracam się teraz do wszystkich solistek i wszystkich solistów. Ja przez większość życia jestem sama.

Manowska przyznała, że nie do końca odpowiada jej określenie "dumna singielka". Nie oznacza to jednak, że nie potrafi cieszyć się codziennością bez drugiej osoby u boku.

"Lubię swoją ciszę"

Chyba nie, nie do końca lubię to zdanie. Lubię swój świat, lubię swoją ciszę, stałam się samowystarczalna. Jestem wolna i niezależna. Czy to egoizm? Życie tylko dla siebie? Radzę sobie sama. Czasem chcę, czasem nie mam wyjścia.

Na koniec prezenterka zostawiła nas z pytaniem:

"Nie ułożyłam sobie życia? A może ułożyłam inaczej?"

Co to jest ghosting?

Marta Manowska zamieściła też na swoim Instastory czarno-białą, małżeńską fotografię. Pod nim widzimy parę staruszków. Autorka dołożyła swój dopisek: wtf is ghosting?

Wyjaśniamy: Ghosting to sytuacja, w której osoba, z którą zaczynasz budować relację, nagle znika bez słowa wyjaśnienia czy pożegnania.

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Marta Manowska o "Rolnik szuka żony"