Blanka doczekała się sobowtórki na Eurowizji? Fani porównują ją do reprezentantki... Laosu

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-11-06 16:08

Czy Polska doczekała się azjatyckiej wersji słynnej "Bejby"? Już wkrótce wystartuje pierwsza odsłona azjatyckiego Konkursu Piosenki Eurowizji, podczas której barwy Laosu będzie reprezentować Thinla. Gdy do sieci trafiła jej konkursowa piosenka „Bae”, internauci natychmiast zaczęli zestawiać wokalistkę z Blanką. Czy naprawdę są do siebie podobne?

Polscy słuchacze w 2023 roku chętnie nucili utwór "Solo", który zapewnił Blance kontrowersyjny triumf w krajowych eliminacjach oraz udany występ na wielkiej scenie Eurowizji. Minęły już ponad trzy lata od pamiętnego show popularnej "Bejby" w Liverpoolu, a muzyczna impreza 14 listopada doczeka się w Bangkoku swojej azjatyckiej edycji. Uwagę fanów przykuła jedna z wokalistek, którą internauci masowo zestawiają z polską gwiazdą. Sprawdźmy, kim dokładnie jest tajemnicza Thinla.

Blanka podbiła Eurowizję hitem "Solo". Teraz porównują do niej gwiazdę z Azji

Piosenka "Solo" okazała się punktem zwrotnym w muzycznej drodze Blanki Stajkow. Utwór ten zaprowadził ją na eurowizyjną scenę i sprawił, że wróciła do Polski jako wschodząca gwiazda popu oraz internetowy fenomen znany jako "bejba". Choć w kolejnych miesiącach artystka wypuściła następne radiowe hity, wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i nawiązała współpracę z innymi gwiazdami muzyki, dla większości słuchaczy jej znakiem rozpoznawczym niezmiennie pozostaje pamiętny singiel z 2023 roku.

Polska wokalistka tak mocno zapadła w pamięć miłośnikom konkursu, że regularnie zestawiają oni z nią kolejnych uczestników. Ostatnio obiektem takich porównań stała się artystka szykująca się do startu w historycznej, pierwszej odsłonie azjatyckiej Eurowizji. Pochodząca z Laosu Thinla zaprezentuje piosenkę zatytułowaną „Bae”. Pod nagraniem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo wpisów sugerujących ogromne podobieństwo do Blanki i jej przeboju „Solo”. Wy również dostrzegacie te wizualne i muzyczne analogie? Sprawdźcie w galerii poniżej.

Uśmiechnięta wokalistka Thinla w błyszczącym topie obok piosenkarki Blanki. O sobowtórce z Laosu przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 29

Thinla z Laosu wystąpi na azjatyckiej Eurowizji. Kim jest wokalistka?

Występująca pod pseudonimem Thinla artystka nazywa się w rzeczywistości Thinlamphone Mahavong i pochodzi z pogranicza Laosu i Kambodży. Jako dziecko przeprowadziła się wraz z rodzicami do stołecznego Wientianu, natomiast swój muzyczny debiut zaliczyła w 2015 roku, kiedy to jej pierwszy singiel wygenerował w sieci kilkanaście milionów wyświetleń. Zyskująca na popularności wokalistka w kolejnych latach regularnie publikowała nową muzykę i reprezentowała ojczyznę na przeglądach w USA, Wietnamie, Singapurze czy Korei Południowej. Miała również okazję śpiewać podczas szczytów państw należących do grupy ASEAN, a udział w Azjatyckiej Eurowizji 2026 stanowi następny etap jej zagranicznej kariery.

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Azjatycka Eurowizja 2026 i Eurowizja 2027. Gdzie i kiedy oglądać konkursy?

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zaplanowano na 14 listopada w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Za przygotowanie debiutanckiej odsłony tego formatu na rynku azjatyckim wspólnie odpowiadają firma producencka Voxovation oraz Europejska Unia Nadawców. W szranki staną propozycje z 11 krajów, a o wynikach zdecydują głosy jury oraz internautów. Polscy widzowie będą mogli śledzić te zmagania na żywo od godziny 14:30 na antenie TVP 2, a także za pośrednictwem oficjalnego profilu Eurowizji w serwisie YouTube.

Z kolei tradycyjna Eurowizja 2027 zostanie zorganizowana w dniach 11, 13 i 15 maja w bułgarskim mieście Burgas. Prawo do goszczenia 71. odsłony imprezy Bułgaria wywalczyła dzięki wygranej wokalistki Dary z piosenką „Bangaranga”, którą usłyszymy także podczas gościnnego występu na Eurovision Asia w Bangkoku. Chęć udziału w majowym widowisku zgłosiło łącznie 36 krajów, wliczając w to Polskę, której reprezentanta wyłonią telewidzowie w ramach krajowych preselekcji.

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