Blanka doczekała się sobowtórki na Eurowizji? Fani porównują ją do reprezentantki... Laosu

Polscy słuchacze w 2023 roku chętnie nucili utwór "Solo", który zapewnił Blance kontrowersyjny triumf w krajowych eliminacjach oraz udany występ na wielkiej scenie Eurowizji. Minęły już ponad trzy lata od pamiętnego show popularnej "Bejby" w Liverpoolu, a muzyczna impreza 14 listopada doczeka się w Bangkoku swojej azjatyckiej edycji. Uwagę fanów przykuła jedna z wokalistek, którą internauci masowo zestawiają z polską gwiazdą. Sprawdźmy, kim dokładnie jest tajemnicza Thinla.

Blanka podbiła Eurowizję hitem "Solo". Teraz porównują do niej gwiazdę z Azji

Piosenka "Solo" okazała się punktem zwrotnym w muzycznej drodze Blanki Stajkow. Utwór ten zaprowadził ją na eurowizyjną scenę i sprawił, że wróciła do Polski jako wschodząca gwiazda popu oraz internetowy fenomen znany jako "bejba". Choć w kolejnych miesiącach artystka wypuściła następne radiowe hity, wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” i nawiązała współpracę z innymi gwiazdami muzyki, dla większości słuchaczy jej znakiem rozpoznawczym niezmiennie pozostaje pamiętny singiel z 2023 roku.

Polska wokalistka tak mocno zapadła w pamięć miłośnikom konkursu, że regularnie zestawiają oni z nią kolejnych uczestników. Ostatnio obiektem takich porównań stała się artystka szykująca się do startu w historycznej, pierwszej odsłonie azjatyckiej Eurowizji. Pochodząca z Laosu Thinla zaprezentuje piosenkę zatytułowaną „Bae”. Pod nagraniem błyskawicznie pojawiło się mnóstwo wpisów sugerujących ogromne podobieństwo do Blanki i jej przeboju „Solo”. Wy również dostrzegacie te wizualne i muzyczne analogie? Sprawdźcie w galerii poniżej.

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Thinla z Laosu wystąpi na azjatyckiej Eurowizji. Kim jest wokalistka?

Występująca pod pseudonimem Thinla artystka nazywa się w rzeczywistości Thinlamphone Mahavong i pochodzi z pogranicza Laosu i Kambodży. Jako dziecko przeprowadziła się wraz z rodzicami do stołecznego Wientianu, natomiast swój muzyczny debiut zaliczyła w 2015 roku, kiedy to jej pierwszy singiel wygenerował w sieci kilkanaście milionów wyświetleń. Zyskująca na popularności wokalistka w kolejnych latach regularnie publikowała nową muzykę i reprezentowała ojczyznę na przeglądach w USA, Wietnamie, Singapurze czy Korei Południowej. Miała również okazję śpiewać podczas szczytów państw należących do grupy ASEAN, a udział w Azjatyckiej Eurowizji 2026 stanowi następny etap jej zagranicznej kariery.

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Azjatycka Eurowizja 2026 i Eurowizja 2027. Gdzie i kiedy oglądać konkursy?

Azjatycki Konkurs Piosenki Eurowizji 2026 zaplanowano na 14 listopada w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Za przygotowanie debiutanckiej odsłony tego formatu na rynku azjatyckim wspólnie odpowiadają firma producencka Voxovation oraz Europejska Unia Nadawców. W szranki staną propozycje z 11 krajów, a o wynikach zdecydują głosy jury oraz internautów. Polscy widzowie będą mogli śledzić te zmagania na żywo od godziny 14:30 na antenie TVP 2, a także za pośrednictwem oficjalnego profilu Eurowizji w serwisie YouTube.

Z kolei tradycyjna Eurowizja 2027 zostanie zorganizowana w dniach 11, 13 i 15 maja w bułgarskim mieście Burgas. Prawo do goszczenia 71. odsłony imprezy Bułgaria wywalczyła dzięki wygranej wokalistki Dary z piosenką „Bangaranga”, którą usłyszymy także podczas gościnnego występu na Eurovision Asia w Bangkoku. Chęć udziału w majowym widowisku zgłosiło łącznie 36 krajów, wliczając w to Polskę, której reprezentanta wyłonią telewidzowie w ramach krajowych preselekcji.

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