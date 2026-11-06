Alicja Szemplińska prezentuje pierwszy singiel po Eurowizji. Fani znowu chcą jej wyjazdu na konkurs

Zwyciężczyni programu "The Voice of Poland" musiała czekać aż sześć lat na swój występ w Konkursie Piosenki Eurowizji, który po jej wyborze w 2020 roku został odwołany. Tegoroczna propozycja "Pray" zapewniła Polsce najwyższe noty od jurorów od czasów pamiętnego drugiego miejsca Edyty Górniak, dzięki czemu młoda wokalistka znalazła się w ścisłym gronie najlepiej ocenianych reprezentantów naszego kraju. Teraz Alicja Szemplińska spełnia swoje wcześniejsze obietnice i prezentuje zupełnie nowy materiał muzyczny. Czego możemy się spodziewać?

Alicja - "She’s back". Gorąca premiera od wybitnych twórców

Wokalistka wierna stylistyce R&B prezentuje swój pierwszy utwór nagrany po eurowizyjnych zmaganiach. Piosenka zatytułowana "She’s back" ukazała się w piątek, 6 listopada i otwiera zupełnie nowy etap w artystycznej działalności Alicji. Gwiazda już wcześniej oszczędnie wspominała, że bezpośrednio po konkursie nie zamierza robić sobie przerwy, ponieważ ma w planach sesje nagraniowe z londyńską wytwórnią.

- Jutro jest chwila oddechu, potem próby i potem lecę do Londynu robić muzę – mówiła Szemplińska w rozmowie z Eska.pl na lotnisku w maju.

Piosenkarka zrealizowała swoje plany, a jej cierpliwi słuchacze wreszcie doczekali się zapowiadanych nowości. Same fragmenty zapowiadające "She’s back" przed premierą wywołały prawdziwą lawinę pozytywnych reakcji i komplementów. Nie brakuje ich też po premierze. Kto stworzył numer? Lista uznanych autorów jest długa: Sinclair The Mage i Veira - współtwórcy eurowizyjnego "Pray" - oraz Cameron Warren, Paul Visser, Engine-Earz i Jeremy Cooper - znani ze współpracy z takimi gwiazdami jak RAYE, Atomic Kitten, SZA, Ed Sheeran, Blue, James Blunt, David Guetta, Jorja Smith czy Olivia Rodrigo.

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Szemplińska pojedzie na Eurowizję drugi raz z rzędu?

Zanim jeszcze cały utwór ujrzał światło dzienne, w sieci pojawiły się opinie, że nowa kompozycja zapowiada się znacznie lepiej niż "Pray" i również miałaby ogromne szanse na eurowizyjny sukces. Internauci zastanawiają się, czy wokalistka zdecyduje się na udział w krajowych eliminacjach po raz drugi z rzędu. Sama zainteresowana nie odniosła się jeszcze oficjalnie do tych spekulacji, ale zostawiła polubienia pod kilkoma wpisami fanów sugerujących taki pomysł. Czas na zgłaszanie piosenek do Telewizji Polskiej mija 15 listopada.

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Warto przypomnieć, że reguły konkursu w żaden sposób nie blokują artystom możliwości startu rok po roku. Jeśli pominąć wykonawców, którzy powrócili do rywalizacji w 2021 roku po pandemicznej przerwie, ostatni taki przypadek wśród solistów miał miejsce za sprawą Valentiny Monetty, reprezentującej San Marino kolejno w latach 2012, 2013 i 2014. Wkrótce przekonamy się, czy Alicja Szemplińska ulegnie namowom swoich odbiorców i zdecyduje się na tak szybki powrót na eurowizyjną scenę.

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