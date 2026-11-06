Głośna akcja kryminalna trafi na ekran. U sterów twórca "Heweliusza"

Mając na koncie świetnie przyjęte produkcje "Wielka woda" oraz "Heweliusz", Jan Holoubek i Kasper Bajon znów biorą na warsztat prawdziwe wydarzenia, analizując ludzkie decyzje i wynikające z nich skutki. Nadchodzący serial "Skóry" przybliży temat bezwzględnej pazerności, nadużycia zaufania oraz zbrodni, która zmienia się w rutynę. To opowieść o osobach łamiących kolejne bariery moralne i o instytucjach zawodzących obywateli, którym powinny zapewniać bezpieczeństwo.

– Interesuje nas, jak chciwość może popchnąć człowieka do zbrodni. Co kierowało tymi ludźmi? Dlaczego nie umieli powiedzieć "dość", nawet gdy ceną było ludzkie życie? Pragnienie szybkiego zysku, oczekiwanie natychmiastowych efektów - to przecież postawy, które rozpoznajemy także dziś – tłumaczy Kasper Bajon, reżyser i scenarzysta "Skór".

Fabuła serialu "Skóry" na Netflix

Oś fabularną skupiono wokół wymyślonej na potrzeby scenariusza postaci o pseudonimie Bundzior. Ten były skazaniec i niedoszły zapaśnik zatrudnia się w łódzkim pogotowiu ratunkowym. Nowa posada otwiera przed nim drzwi do środowiska, gdzie zgon chorego stanowi źródło dochodu, a wezwanie ambulansu nie jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy. Bohater szybko grzęźnie w układach pełnych korupcji i bezwzględności, co stawia go przed trudnym dylematem. Musi zdecydować, czy nadal zarabiać na tym procederze, czy postawić wszystko na jedną kartę i ujawnić prawdę.

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Cała sprawa wyszła na jaw w 2002 roku za sprawą śledztwa dziennikarzy, którzy odkryli, że załogi karetek handlują informacjami o zmarłych pacjentach z firmami pogrzebowymi. Wkrótce ujawniono jeszcze bardziej wstrząsające fakty, gdyż część personelu medycznego celowo uśmiercała podopiecznych, zamiast walczyć o ich zdrowie.

– To nie tylko jedna z najgłośniejszych afer kryminalnych we współczesnej historii Polski, ale także skrajny przykład moralnego upadku służby publicznej. Mimo to mam poczucie, że ta historia wciąż nie została w pełni opowiedziana. Trudno objąć jej skalę i zrozumieć, jak mogło do niej dojść. Wierzę jednak, że powrót do niej może być próbą rozliczenia się z przeszłością i oddania hołdu zarówno tym, którzy niewinnie stracili życie, jak i tym, którzy przez lata cierpieli z powodu tego bestialstwa. Naszym zadaniem jest również pokazać szerszy kontekst społeczno-ekonomiczny czasu transformacji, który nie jest bez znaczenia w kontekście tej zbrodni – mówi Jan Holoubek, reżyser serialu.

W procesie tworzenia scenariusza jako konsultant uczestniczył Tomasz Patora, który napisał książkę reportażową "Łowcy skór. Tajemnice zbrodni w łódzkim pogotowiu". Mimo że nowa produkcja czerpie z autentycznych wydarzeń, będzie stanowić fabularną i autorską wizję reżyserów, nie zaś ściśle reporterskie odtworzenie tamtych zajść.

– Nie wierzę w prosty podział na ludzi dobrych i złych ani w to, że ktoś jest z góry predestynowany do zbrodni. Interesuje mnie, na ile odpowiadamy za własne decyzje, a na ile kształtują je okoliczności. Fikcyjni bohaterowie pozwalają nam pokazać te dylematy w bardziej uniwersalny sposób – wyjaśnia Kasper Bajon.

Kiedy premiera serialu "Skóry" na platformie Netflix?

Za reżyserię liczącej sześć odcinków produkcji odpowiadają Jan Holoubek i Kasper Bajon, przy czym drugi z twórców współtworzył również scenariusz. Producentem wykonawczym tytułu została firma Fremantle Polska. Prace na planach zdjęciowych w Warszawie, Łodzi oraz na Śląsku mają trwać do kwietnia 2027 roku. Zgodnie z zapowiedziami serial "Skóry" zadebiutuje w serwisie Netflix w 2028 roku.

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