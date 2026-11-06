Hakiel i Serowska wymknęli się w ciemnościach ze szpitala. Dziecko w foteliku, ona ukrywała się za kapturem

tumm
2026-11-06 10:14

Dominika Serowska i Marcin Hakiel 2 listopada powitali na świecie córkę, której dali na imię Vivienne. Szczęśliwi rodzice szpital opuścili trzy dni później. Z budynku wyszli dopiero o godzinie 19. Młoda mama ukrywała się w wielkiej bluzie z zaciągniętym na głowie kapturem, tancerz dumnie niósł fotelik z maleństwem w środku.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel rodzili w szpitalu państwowym

3 listopada Marcin Hakiel i Dominika Serowska ponownie zostali rodzicami. Dla gwiazdy "Królowej przetrwania" to drugie dziecko, a dla tancerza czwarte. Przypomnijmy, że Marcin z małżeństwa z Katarzyną Cichopek ma 17-letniego syna Adama i 13-letnią Helenkę. Z Dominiką natomiast niespełna 2-letniego Romeo. Teraz na świecie pojawiła się także słodka Vivienne, która skradła serca swoich rodziców. Dominika i Marcin zdecydowali się na poród w jednym z warszawskich państwowych szpitali. Jak wyznała nam przed porodem Dominika, zdecydowali się na cesarskie cięcie. Natomiast chwilę po porodzie zapewniała "Super Express", że wraz z córeczką mają się dobrze.

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Wszystko dobrze. Obie jesteśmy dzielne i dochodzimy do siebie

- powiedziała nam szczęśliwa mama.

Opuścili szpital w ciemnościach

Dominika z córeczką spędziła w szpitalu standardowo trzy doby. Kiedy dziewczyny nabrały sił, lekarz prowadzący wypuścił je do domu. Po dziewczyny do szpitala w czwartek wieczorem (05.11) przyjechał dumny tata. Według świadków wynika, że cała rodzina szpital opuściła dopiero po godzinie 19. Marcin szedł pierwszy i mocno trzymał w rękach fotelik, w którym znajdowała się opatulona córeczka. Zaraz za nim podążała szczęśliwa i lekko obolała mama, która miała na sobie wygodne spodnie i obszerną bluzę z kapturem, którego nie zdejmowała z głowy. W dłoni niosła jedynie torebkę i balony z Helem, które dzień wcześniej przyniosła jej do szpitala Helenka, która chciała poznać swoją młodszą siostrzyczkę. Dominika usiadła na tylnym fotelu auta razem z Vivienne. Następnie całą rodziną wrócili do domu, w którym czekał na nich szczęśliwy braciszek Romeo.

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Marcin następnego dnia zamieści na Instagramie zdjęcie stópek córeczki, pod którym podziękował za opiekę, którą z Dominiką otrzymali w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej.

Dziękujemy za najlepszą opiekę, profesjonalizm, a także dyskrecję

- napisał.

Marcin Hakiel niesie fotelik z dzieckiem. Na miniaturze Dominika Serowska z balonem. O ich wyjściu ze szpitala czytaj w SE.
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