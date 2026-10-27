Tylko u nas! Tak urodzi córkę Dominika Serowska. Podjęli z Marcinem Hakielem ważną decyzję

Dominika Serowska już niedługo powita na świecie drugą pociechę Marcina Hakiela. Tym razem para doczeka się córeczki, która będzie młodszą siostrą małego Romea. Przyszli rodzice mają już wybrane imię dla dziewczynki, ale to nie koniec decyzji, które musieli podjąć przed porodem. W rozmowie z "Super Expressem" Dominika zdradziła, jak planuje przywitać córkę na świecie.

Dominika Serowska i Marcin Hakiel czekają na córkę

Dominika Serowska i Marcin Hakiel już wkrótce po raz kolejny zostaną rodzicami. Ich synek Romeo przyszedł na świat 4 grudnia 2024 r., a teraz rodzina przygotowuje się na narodziny dziewczynki. Termin porodu zbliża się wielkimi krokami, a przyszła mama nie ukrywa, że końcówka ciąży daje jej się we znaki.

W rozmowie z "Super Expressem" Dominika przyznała wprost, że coraz trudniej jej funkcjonować z ciążowym brzuszkiem. Zapytana o samopoczucie tuż przed rozwiązaniem, odpowiedziała krótko: "Już ciężko".

Przed parą nie tylko ostatnie przygotowania do narodzin dziecka, ale też ważne decyzje związane z porodem. Zapytaliśmy Dominikę, czy razem z Marcinem ustalili już, w jaki sposób na świat przyjdzie ich córeczka. Okazuje się, że mają już wstępny plan.

Raczej zostaniemy przy cc

- zdradziła nam Serowska. Wszystko wskazuje więc na to, że para zdecyduje się na cesarskie cięcie.

Jakie imię dla córka Hakiela i Serowskiej?

Narodziny dziewczynki to niejedyna sprawa, która rozpala ciekawość fanów pary. Wiele osób zastanawia się przede wszystkim, jakie imię otrzyma młodsza siostra Romea. W sieci pojawiały się spekulacje, że rodzice mogą postawić na Julię. Takie skojarzenie nasuwa się samo, gdy zestawi się imiona dzieci z bohaterami słynnego dramatu Williama Szekspira.

Dominika rozwiała jednak te wątpliwości. W rozmowie z "Super Expressem" potwierdziła, że razem z Marcinem mają już wybrane imię dla córki, ale na pewno nie będzie to Julia.

Tak, mamy, ale z pewnością to nie będzie Julia

W mediach pojawiały się również doniesienia, że imię dziewczynki może zaczynać się na literę "V". Na razie jednak rodzice nie zdradzili, na jakie konkretnie imię się zdecydowali.

Romeo doczeka się młodszej siostry

Przed rodziną Hakiela i Serowskiej wielka zmiana. Niespełna dwuletni Romeo już wkrótce zostanie starszym bratem. Jak na pojawienie się nowego członka rodziny reaguje chłopiec? Dominika przyznała, że synek jest jeszcze za mały, by w pełni rozumieć, co się wydarzy.

Jest jeszcze mały, więc chyba nie zdaje sobie sprawy z sytuacji

- wyjaśniła mama.

Jedno jest pewne: dla Dominiki i Marcina nadchodzą wyjątkowe chwile. Para przygotowuje się na powitanie córki, a na ujawnienie jej imienia trzeba będzie jeszcze poczekać.

Nie przegap: Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? Żuchowski nagrywa filmy ze swojej kawalerki. "Szkoda tylko, że bez żony..."

32

Wersja FB: Dominika Serowska lata temu wyglądała zupełnie inaczej niż teraz! Tylko zerknijcie na te zdjęcia narzeczonej Marcina Hakiela