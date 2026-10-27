Policjant włamywał się do domów?! Przychodził, gdy właściciele bawili się na weselach

Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów prowadzi śledztwo przeciwko Damianowi M. To 43-letni funkcjonariusz Komisariatu Policji w Boguchwale z 13-letnim stażem służby.

Jak przekazuje prokuratura, jest on podejrzany o dokonanie oraz usiłowanie dokonania kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, na wniosek prokuratora, zastosował wobec niego areszt na okres 3 miesięcy.

Domownicy bawili się na weselach

Jak ustalono, 14 sierpnia na terenie gminy Lubenia podejrzany w sportowym stroju, rękawiczkach i z twarzą zasłoniętą kominem, szarpał za klamkę drzwi wejściowych domu jednorodzinnego.

- Usiłując wejść do jego wnętrza, zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi, że nie udało mu się sforsować zamkniętych drzwi. Właściciele posesji przebywali wówczas na przyjęciu weselnym – przekazuje prok. Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Natomiast w nocy z 10 na 11 października na terenie gminy Lubenia sprawca miał włamać się przez okno do kotłowni domu jednorodzinnego.

- Skradł wówczas gotówkę (co najmniej 62 700 PLN, 1 010 EUR oraz 40 USD), konsolę PlayStation 4 z grami, przewody HDMI oraz złotą i srebrną biżuterię. Z ustaleń wynika, że miesiąc wcześniej (12 września 2026 r.) Damian M. pojawił się na terenie tej posesji i jako dzielnicowy, rozpytywał jednego z domowników o kamery monitoringu, liczbę mieszkańców oraz ustalił, że w noc włamania rodzina będzie bawiła się na weselu – przekazuje prok. Ciechanowski.

Natomiast między 26 września a 3 października na terenie gminy Boguchwała miał wybić szybę w drzwiach balkonowych domu jednorodzinnego.

- Dokonał stamtąd zaboru aparatu fotograficznego Nikon Coolpix B700, wkrętarki Black & Decker oraz kolekcji monet okazjonalnych o wartości nominalnej 4 000 PLN – wylicza prokurator.

Damian M. został zatrzymany. Funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji (BSWP) Wydział w Rzeszowie przeszukali jego miejsce zamieszkania. W jego domu znaleziono: gotówkę w kwocie 65 300 zł, liczne wyroby jubilerskie oraz zegarki, urządzenia elektroniczne, w tym laptopy i tablety, konsolę PlayStation 4, którą zidentyfikowano jako skradzioną podczas włamania z 10/11 października, aparat Nikon Coolpix B700 oraz kolekcję monet okazjonalnych, które pokrzywdzona jednoznacznie rozpoznała i potwierdziła numerem seryjnym fabrycznego opakowania, laptop, na którym ujawniono odręcznie zapisane dane osobowe jednego z pokrzywdzonych.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Damian M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Sąd Rejonowy w Rzeszowie w całości uwzględnił wniosek Prokuratury Rejonowej i zastosował wobec Damiana M. tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Decyzję umotywowano uzasadnioną obawą matactwa procesowego oraz grożącą podejrzanemu surową karą. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

- Należy podkreślić, że sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego z uwagi na planowane czynności procesowe, dobro prowadzonego postępowania, na chwilę obecną nie jest możliwe przekazanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących prowadzonego śledztwa – zaznacza prokurator Ciechanowski.