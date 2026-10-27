34-latka okradła Lidl, wyciągnęła nóż w sklepie. Agnieszka P. trafiła do aresztu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-27 13:55

W sklepie znanej sieci Lidl w Leżajsku doszło do chwil grozy. Kobieta miała ukraść towar na nieco ponad 100 zł, a kiedy pracownicy próbowali jej odebrać „łupy”, wyciągnęła nóż! Kobieta trafiła już do aresztu.

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Autor: AGO

Do zdarzenia doszło 19 października 2026 roku w sklepie Lidl w Leżajsku. Jak wynika z ustaleń śledczych, Agnieszka P. miała ukraść towar o wartości 115,55 zł. Kiedy pracownicy marketu usiłowali odebrać skradzione rzeczy, kobieta postanowiła się na to nie godzić i wyciągnęła nóż! Zaczęła nim niebezpiecznie wymachiwać w ich kierunku. 

- Napastniczka groziła personelowi natychmiastowym użyciem przemocy. Wobec jednej z pracownic sklepu formułowała również bezpośrednie groźby pozbawienia życia oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Następnie uciekła w nieznanym kierunku wraz ze skradzionymi produktami – informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Kobietę udało się zatrzymać jeszcze tego samego dnia.  Prokuratura Rejonowa w Leżajsku przedstawiła jej zarzut kradzieży rozbójniczej. Przesłuchana w charakterze podejrzanej Agnieszka P. przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia. Nie była do tej pory karana za przestępstwa. 

Areszt na 3 miesiące

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie podejrzanej kobiety.

- Za koniecznością zastosowania środka izolacyjnego przemawiało nie tylko wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu, ale również specyficzna sytuacja życiowa kobiety:  obawa ucieczki i ukrycia się: podejrzana nie posiada stałego miejsca zamieszkania (jest osobą bezdomną),  zagrożenie dla bezpieczeństwa: zachodziła uzasadniona obawa, że kobieta może popełnić kolejne, ciężkie przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu – przekazuje prok. Ciechanowski.

Sąd Rejonowy w Leżajsku przychylił się do tego wniosku i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 34-latki na okres 3 miesięcy.

Za popełnienie kradzieży rozbójniczej kodeks karny przewiduje surową karę – od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.

 
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