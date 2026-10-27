ASF na Podkarpaciu. Służby wskazują powiaty z największą liczbą ognisk

Dotychczas największą liczbę ognisk ASF w województwie podkarpackim potwierdzono na terenie powiatów przemyskiego, przeworskiego oraz rzeszowskiego.

- Choroba nie występuje na terenie całego województwa, tylko w poszczególnych powiatach i tak w powiecie jarosławskim były takie dwa ogniska, w powiecie leżajskim jedno ognisko, w powiecie łańcuckim 44 ogniska, w powiecie niżańskim pięć ognisk, w powiecie przemyskim 61 ognisk. W powiecie przeworskim 79 ognisk i najwięcej w powiecie rzeszowskim 139 ognisk - wylicza Janusz Ciołek, pełniący funkcję zastępcy wojewódzkiego lekarza weterynarii w Krośnie w rozmowie z Radiem ESKA.

W regionie cały czas realizowane są przepisy nakazujące sanitarny odstrzał dzików.

- Cały czas jest wydane rozporządzenie o odstrzale sanitarnym dzików i ono obowiązuje i ten odstrzał sanitarny jest realizowany. Od początku roku myśliwi, w ramach odstrzału sanitarnego odstrzelili 4706 dzików - zaznacza Janusz Ciołek.

Przedstawiciele inspekcji weterynaryjnej, myśliwi oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przeczesują teren w celu odnalezienia martwych osobników, które stanowią potencjalne źródło dalszego rozprzestrzeniania się wirusa.

Czym jest afrykański pomór świń (ASF) i jak dochodzi do zakażenia?

Główny Inspektorat Weterynarii zwraca uwagę, że afrykański pomór świń (African Swine Fever, czyli ASF) to „zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki”. Patogen cechuje się bardzo szybkim tempem transmisji oraz wyjątkową odpornością na niskie temperatury. Zdolność do zakażania utrzymuje się w kale, krwi oraz tkankach, szczególnie w surowych lub niedogotowanych wyrobach mięsnych ze świń i dzików, nawet od trzech do sześciu miesięcy. Zwierzęta zarażają się najczęściej poprzez bezpośredni bądź pośredni kontakt z chorymi osobnikami. Sam wirus ASF jest całkowicie bezpieczny dla ludzi i nie zagraża ich zdrowiu.