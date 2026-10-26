Oszustwo przy sprzedaży opon w sieci! Czy znasz tego mężczyznę?

Oszustwo przy sprzedaży opon w powiecie brzozowskim. Policja szuka podejrzanego ze zdjęć

17 czerwca 2026 roku 55-latek z powiatu brzozowskiego postanowił sprzedać opony przez internet. Zamieścił ogłoszenie na jednym z popularnych portali, a po pewnym czasie odezwała się do niego osoba zainteresowana zakupem.

Sprzedający i potencjalny kupujący uzgodnili szczegóły transakcji. Niedługo później 55-latek otrzymał wiadomość z linkiem, pod którym miał podać informacje potrzebne do wysłania przesyłki.

Po kliknięciu otworzyła się strona wyglądająca jak witryna firmy kurierskiej. Mężczyzna wybrał możliwość zalogowania się przez bankowość internetową.

Fałszywy pracownik banku zadzwonił do 55-latka. Pieniądze zniknęły

W tym samym czasie do sprzedającego zadzwonił nieznajomy, który przedstawił się jako pracownik banku. Według policji rozmówca mówił ze wschodnim akcentem.

55-latek nie podejrzewał oszustwa. Był przekonany, że rozmawia z pracownikiem swojego banku, dlatego wykonywał wszystkie otrzymywane polecenia.

Na prośbę rozmówcy wygenerował kod i przekazał go przez telefon. Oszust wykorzystał go do wypłacenia z bankomatu 1400 złotych. Dopiero po pewnym czasie pokrzywdzony zrozumiał, co się stało.

Policja szuka podejrzanego. Opublikowano zdjęcia z monitoringu

Sprawę prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Kamery monitoringu przy bankomacie zarejestrowały wizerunek mężczyzny podejrzewanego o udział w oszustwie.

Policjanci opublikowali zdjęcia i zwrócili się o pomoc do mieszkańców. Każdy, kto rozpoznaje widocznego na nich mężczyznę lub ma informacje o miejscu jego pobytu, może zadzwonić pod numer 47 829 13 10.

Funkcjonariusze przypominają, że oszuści często podszywają się pod firmy kurierskie i pracowników banków. Wysyłają fałszywe linki, aby wyłudzić dane lub pieniądze.

Podczas sprzedaży internetowej nie należy przekazywać obcym osobom kodów pozwalających na wypłatę gotówki. Do otrzymania zapłaty za sprzedawany przedmiot taki kod nie jest potrzebny.

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🔴🔴🔴 Chciał sprzedać opony, a stracił pieniądze. Policja szuka oszusta Więcej: https://t.co/eyeHZ5wfWw #Krosno— terazKrosno.pl (@terazKrosno) October 23, 2026