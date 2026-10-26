Niedźwiedzie wyszły na szlak w Dolnie Kościeliskiej! Turyści rzucili się do ucieczki

Niedźwiedzie pojawiły się na szlaku w Tatrach! Turyści w panice zaczęli uciekać i krzyczeć. Jest nagranie

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek, 23 października, około południa w Dolinie Kościeliskiej. Na szlaku pojawiła się rodzina niedźwiedzi. Zwierzęta poruszały się trasą, po której spacerowali również turyści. Świadkowie nagrali całe zdarzenie i przesłali filmy do prowadzących popularny profil Tatry Official na Instagramie. Początkowo niedźwiedzie spokojnie szły szlakiem. Jednak kilkanaście minut później sytuacja zrobiła się nerwowa.

Niedźwiedzie szły w stronę ludzi. Turyści zaczęli uciekać

O tym, co wydarzyło się w Dolinie Kościeliskiej, poinformował profil Tatry Official.

„Jeśli wybieracie się dziś do Doliny Kościeliskiej, zachowajcie ostrożność. Wczoraj, 23 października, o godzinie 12:00 na szlaku przebywała rodzina niedźwiedzi. Dostaliśmy od Was kilka nagrań. Według informacji, które mamy, 15 minut później doszło do chaosu wśród turystów, gdy niedźwiedzie nadal szły szlakiem w kierunku ludzi, a turyści zaczęli uciekać i krzyczeć. Później niedźwiedzie zeszły ze szlaku w stronę lasu” – czytamy we wpisie. Na szczęście nie ma informacji o tym, by któremuś z turystów stała się krzywda.

Co zrobić, gdy spotkamy niedźwiedzia w Tatrach?

Autorzy profilu Tatry Official przypominają, że podczas spotkania z niedźwiedziem najważniejsze jest zachowanie spokoju.

„Jeśli je spotkacie, nie podchodźcie do nich, nie uciekajcie i nie krzyczcie. Zachowajcie spokój i powoli się wycofujcie. Uważajcie na siebie” – apelują.

Szczególnie niebezpieczne może być spotkanie z niedźwiedzicą prowadzącą młode. Nie należy zbliżać się do zwierząt ani próbować robić im zdjęć z bliska. Nie wolno również odcinać im drogi ucieczki.

Osoby wybierające się na tatrzańskie szlaki powinny uważnie obserwować otoczenie i stosować się do zaleceń Tatrzańskiego Parku Narodowego.

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