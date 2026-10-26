Zima wkracza do Polski! Śnieg już nie tylko na szczytach gór. Gdzie będzie biało?

Zima nagle wkroczyła do Polski! Na Podhalu zrobiło się biało. IMGW zapowiada kolejne opady śniegu

Jeszcze niedawno na Podhalu panowała jesienna pogoda, ale w poniedziałek krajobraz szybko się zmienił. Na Gubałówce deszcz przeszedł w mokry śnieg, który zaczął pokrywać trawniki, dachy budynków i samochody. Warstwa ma już około centymetra i nadal rośnie.

Intensywnie sypie również na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. Temperatura utrzymuje się tam w pobliżu zera, dlatego śnieg jest ciężki i mokry. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w centrum Zakopanego, gdzie zamiast śniegu pada przede wszystkim deszcz.

IMGW zapowiada kolejne opady śniegu. Nawet 7 cm

Według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to jeszcze nie koniec zimowej pogody w górach. W poniedziałek śnieg będzie padał przede wszystkim w wyższych partiach Tatr i Bieszczadów. Miejscami pokrywa śnieżna może zwiększyć się o około 7 cm.

TPN ostrzega turystów przed trudnymi warunkami na szlakach. Pod świeżym śniegiem znajduje się lód, dlatego łatwo o poślizgnięcie. Szczególnie niebezpiecznie jest na stromych odcinkach tras. Wyjście w wyższe partie Tatr wymaga teraz doświadczenia i odpowiedniego sprzętu zimowego.

Śnieg w górach, a co z resztą Polski?

Na nizinach na razie nie zanosi się na zimę. We wtorek, 27 października, temperatura wyniesie od 10 do 14 stopni. Na wschodzie i południowym wschodzie pojawi się więcej słońca.

Od środy do soboty będzie więcej chmur i miejscami popada deszcz. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 12 stopni.

Trzeba jednak uważać na nocne przymrozki. Z poniedziałku na wtorek na Podhalu temperatura może spaść do -3 stopni, a w innych rejonach podgórskich do -1 stopnia. Miejscami pojawią się też mgły. Mokre drogi i chodniki mogą zamarzać, dlatego kierowcy powinni zachować ostrożność.

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