Nowy romans w Hollywood? Gwiazda przyłapana na podwójnej randce z młodszym o 15 lat muzykiem

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-26 15:01

Wygląda na to, że słynna aktorka i popularny muzyk spędzili wieczór na podwójnej randce w Beverly Hills! Sofía Vergara (54 l.) oraz wokalista grupy Imagine Dragons, Dan Reynolds (39 l.), wzbudzają ostatnio ogromne zainteresowanie mediów z powodu zawirowań w życiu prywatnym. Być może tę dwójkę łączy znacznie bliższa relacja, niż wcześniej przypuszczano.

Aktorka Sofía Vergara uśmiecha się podczas wydarzenia. O jej relacji z Danem Reynoldsem przeczytasz na SE.
Autor: Oscar Gonzalez Fuentes/ Shutterstock

Zaledwie kilka tygodni po tym, jak Dan Reynolds ogłosił zakończenie dotychczasowego związku, w mediach pojawiły się spekulacje na temat jego zażyłości ze słynną aktorką o kolumbijskich korzeniach. Doniesienia te podsyciły najnowsze, romantyczne fotografie pary zrobione w ekskluzywnym lokalu. Interesujący jest również zbieg okoliczności: oboje sfinalizowali swoje rozwody w bardzo zbliżonym terminie.

Sofía Vergara i wokalista Imagine Dragons na randce? Dzieli ich 15 lat

Portal TMZ opublikował fotografie przedstawiające gwiazdę serialu „Współczesna rodzina” oraz frontmana formacji Imagine Dragons, którzy trzymali się za ręce w trakcie kolacji w wykwintnej, weneckiej knajpie na terenie Beverly Hills. Towarzyszyli im wówczas działająca w sektorze kosmetycznym businesswoman Anastasia Soare oraz nieznany mężczyzna. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy spotkanie miało charakter podwójnej randki, jednak Sofía Vergara i młodszy o piętnaście lat Dan Reynolds prezentowali się na bardzo zadowolonych, gdy pół godziny po północy wychodzili z prestiżowego lokalu.

Rozwiedli się w podobnym czasie

W ostatnich miesiącach sprawy sercowe obojga artystów wywoływały w mediach ogromne emocje. Na początku października Dan Reynolds przekazał informację o zakończeniu trwającej od 2022 roku relacji z aktorką Minką Kelly. Z kolei wokół Vergary zrobiło się głośno za sprawą wypowiedzi jej byłego małżonka. Joe Manganiello oskarżył gwiazdę i jurorkę amerykańskiej edycji programu „Mam talent” o brak wsparcia w czasie, gdy zmagał się z chorobą. W obronie matki stanął wówczas jej syn z wcześniejszej relacji, określając dawnego ojczyma „narcyzem”, który „zawsze spróbuje pokazać tę drugą stronę w złym świetle”. Warto zauważyć, że małżeństwo Vergary i Manganiello oficjalnie zakończyło się w lutym 2024 roku, czyli miesiąc przed końcem rozwodowej batalii Reynoldsa z jego żoną, Ają Volkman.

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