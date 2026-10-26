Oto najbogatsze Polki! Wśród nich gwiazdy show-biznesu

Ranking najbogatszych Polek. Zgromadziły miliardy!

Tygodnik "Wprost" od 1990 roku publikuje rankingi najbogatszych Polaków. W 2013 roku ruszył również zestawieniem najbogatszych Polek. Najnowsza lista właśnie trafiła do sieci. 50 najbogatszych kobiet w kraju zgromadziło łącznie 46 miliardów złotych. W tym gronie znalazło się aż 15 miliarderek. 12 pań zadebiutowało na liście.

Jak przekazał tygodnik, w porównaniu do ubiegłego roku znacznie zwiększył się próg wejścia - z 117 milionów do 182! Oznacza to, że grono najbardziej majętnych Polek z roku na rok znacznie się powiększa.

Znajdujące się na liście kobiety od lat budowały swoje fortuny. Majątek zawdzięczają udanym inwestycjom, własnym biznesom czy karierze w świecie show-biznesu. W rankingu znajdziemy wpływowe bizneswoman czy sportsmenki. Nie brakuje znanych nazwisk.

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Pięć najbogatszych Polek. Debiutantka na liście

Na pierwszym miejscu już od kilku lat znajduje się Dominika Kulczyk, przewodnicząca rady nadzorczej Polenergia oraz Kulczyk Holding. Córka Jana Kulczyka ma majątek wynoszący 5,65 mld zł. Tuż za nią uplasowała się Małgorzata Adamkiewicz. Współwłaścicielka Adamed Pharma zgromadziła majątek wart 3,95 mld zł.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Anna Putyra, przedsiębiorczyni, współwłaścicielka i główna akcjonariuszka wrocławskiej spółki REKORD Hale Namiotowe. Jej majątek oszacowano na 2,7 miliarda. Nieco mniej zgromadziła współwłaścicielka jednego z największych meblarskich imperiów w Europie, Elżbieta Kaczmarek.

Pierwszą piątkę zamyka debiutująca na liście Kamila Gierszewska z majątkiem 1,98 mld zł. 44 latka od ponad dwóch dekad związana jest z firmą Drutex, a od siedmiu lat pełniła funkcję wiceprezeski zarządu i współzarządzała przedsiębiorstwem. Pod koniec ubiegłego roku po śmierci męża, Leszka Gierszewskiego, stała się jedyną właścicielką firmy.

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Gwiazdy show-biznesu na liście najbogatszych Polek

W rankingu najbogatszych Polek znajdziemy również bardziej rozpoznawalne nazwiska. Na 15. miejscu znajduje się Aldona Wejchert z majątkiem 900 mln zł. To bizneswoman od początku kariery związana z Grupą ITI, która jest głównym akcjonariuszem telewizji TVN. Przed laty współtworzyła projekt zakładający stworzenie Multikina.

Na miejscu 27. uplasowała się Anna Lewandowska. Trenerka i żona Roberta Lewandowskiego przez lata stworzyła prawdziwe sportowe imperium. Jej majątek szacuje się na 417 milionów złotych. Miliony zgromadziła również na Instagramie, gdzie obserwuje ją 5,6 miliona osób.

Dwa oczka niżej znajduje się Irena Eris, współtwórczyni oraz właścicielka międzynarodowego imperium kosmetycznego. Farmaceutka może się pochwalić majątkiem o wartości 375 mln zł.

Elżbieta Grycan, współzałożycielka popularnej marki lodów, zajęła 32. miejsce z majątkiem 340 mln zł. Kolejna ikona polskiego fitnessu, Ewa Chodakowska, zgromadziła na koncie 249 milionów złotych, co zapewniło jej 42. pozycję. Z kolei na 47. miejscu znalazła się Iga świątek z majątkiem wartym 204 miliona.

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