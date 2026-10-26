Kolejne filmy Konkursu Głównego ToruńCAMERIMAGE. Te tytuły powalczą o prestiżowe nagrody

Redakcja se.pl
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2026-10-26 12:36

Niezwykła miłość w stalinowskim więzieniu i agenci CIA na Wyspie Wielkanocnej! Festiwal Filmowy ToruńCAMERIMAGE ogłosił kolejne tytuły, które powalczą o prestiżowe nagrody w Konkursie Głównym. Wśród ujawnionych produkcji znalazła się oparta na faktach historia pary, która nawiązała uczucie, wystukując wiadomości alfabetem Morse’a przez ścianę celi.

Kobieta w stroju wojskowym śpiewa w tłumie żołnierzy. O nowościach na festiwalu ToruńCAMERIMAGE przeczytasz na SE.
Autor: "CZARNA KULA"/ Materiały prasowe

Camerimage odkrywa kolejne karty! Znamy nowe filmy w Konkursie Głównym

Emocje wokół zbliżającej się 34. edycji Festiwalu Filmowego ToruńCAMERIMAGE rosną z dnia na dzień. Organizatorzy stopniowo uchylają rąbka tajemnicy i prezentują produkcje, które powalczą o prestiżowe nagrody. Właśnie poznaliśmy kolejnych pięć tytułów zakwalifikowanych do Konkursu Głównego. Zapowiada się niezwykła mieszanka gatunków – od poruszających historii miłosnych po mroczne thrillery polityczne. W listopadzie widzowie zobaczą opowieści rozgrywające się na tle najważniejszych wydarzeń historycznych XX wieku, a także intymne dramaty, w których bohaterowie muszą zmierzyć się z własną przeszłością.

Niezwykła miłość w stalinowskim więzieniu

Jedną z najbardziej poruszających propozycji jest film "Przez ścianę", którego fabuła oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Produkcja przenosi widzów do mrocznych czasów stalinowskiego terroru w Polsce. To właśnie tam, w brutalnej więziennej rzeczywistości, rodzi się uczucie między dwojgiem młodych ludzi. Wiesia i Jerzy są więźniami politycznymi osadzonymi w sąsiednich celach. Chociaż nigdy się nie widzieli, nawiązują kontakt za pomocą alfabetu Morse’a. Wystukiwane przez ścianę rozmowy stają się dla nich jedyną odskocznią i nadzieją. Z czasem między parą rodzi się miłość, która każe im z niezwykłą determinacją walczyć o możliwość bycia razem.

Agenci CIA na Wyspie Wielkanocnej

Zupełnie inne emocje przyniesie film "Dziki Koń Dziewięć". Akcja thrillera rozgrywa się tuż przed chilijskim zamachem stanu w 1973 roku. Dwaj agenci CIA, Chris i Lee, zostają wysłani przez swojego przełożonego z Santiago na odległą Wyspę Wielkanocną. W cieniu majestatycznych posągów wieloletni partnerzy będą musieli zmierzyć się nie tylko z narastającymi politycznymi intrygami, ale także z mrocznymi wydarzeniami z własnej przeszłości. Sprawy skomplikują się jeszcze bardziej, gdy Chris spotka dwie zbuntowane studentki, a misja w rajskim zakątku zacznie wymykać się spod kontroli.

Thomas Mann i jego córka w podróży przez zrujnowane Niemcy

W Konkursie Głównym znalazł się również film "Ojczyzna", który przybliża skomplikowaną relację między słynnym pisarzem a jego córką. Produkcja opowiada o relacji Thomasa Manna, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, oraz Eriki – aktorki, pisarki i kierowczyni rajdowej. Akcja filmu toczy się latem 1949 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny. Ojciec i córka wyruszają czarnym buickiem w pełną emocji podróż przez zrujnowane Niemcy – od kontrolowanego przez Amerykanów Frankfurtu po okupowany przez Sowietów Weimar. Powracający do ojczyzny po szesnastu latach emigracji pisarz musi zmierzyć się nie tylko z podzielonym krajem, ale także z głębokim rozłamem we własnej rodzinie.

Hiszpańska saga rodzinna i muzyczna podróż

Listę zamykają dwie produkcje o bardzo odmiennym charakterze. "Czarna kula" w reżyserii Javiera Calva i Javiera Ambrossiego, znanych jako Los Javis, to opowieść o losach trzech pokoleń mężczyzn na tle przełomowych wydarzeń w historii Hiszpanii. Ich losy połączą ból, pożądanie i miłość, a jeden z bohaterów odkryje skrywaną przez lata rodzinną tajemnicę. Z kolei "Behemot!" skupia się na historii utalentowanego wiolonczelisty Alexa Seriana, który po dwudziestu latach spędzonych w trasie wraca do rodzinnego Los Angeles. Muzyka, która od zawsze wyznaczała rytm jego życia, tym razem zabierze go w podróż, która na zawsze odmieni wszystko.

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