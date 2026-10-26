Zakrwawiony mężczyzna wyczołgał się na ulicę. Makabra w Poznaniu

Tragedia rozegrała się w rejonie skrzyżowania ulic Trzebińskiej i Sycowskiej. Świadkowie, na których w swojej relacji powołuje się Radio Eska, przekazali, że ciężko ranny człowiek z podciętym gardłem samodzielnie wydostał się z zarośli prosto na pasy.

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Teren natychmiast zabezpieczyli mundurowi, a do działań przystąpił prokurator wraz z technikami kryminalistyki oraz specjalistyczną grupą dochodzeniową. Funkcjonariusze intensywnie badają wszystkie możliwe scenariusze i starają się ustalić dokładne personalia uczestników tego makabrycznego zdarzenia. Głos w sprawie zabrał Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Ten mężczyzna leżał na ziemi i posiadał rany w okolicach szyi i klatki piersiowej. Na miejscu zadysponowana została załoga karetki pogotowia. Niestety życia około 50 letniego mężczyzny nie udało się uratować

Przedstawiciel służb poinformował również o błyskawicznym namierzeniu osoby, która najprawdopodobniej przyczyniła się do zgonu pięćdziesięciolatka. Stróże prawa ujęli wytypowanego podejrzanego w podpoznańskich Plewiskach zaledwie kilkanaście minut po otrzymaniu dramatycznego wezwania.