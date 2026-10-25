Tragiczna śmierć 18-letniej Gabrysi. Szkoła pożegnała ją wzruszającymi słowami. „Nadal nie potrafimy zrozumieć tego, co się stało”

Do tragedii doszło we wtorek, 13 października, późnym wieczorem w Lichnowie, około 15 kilometrów od Konina. Po godzinie 22.20 służby otrzymały zgłoszenie o zderzeniu dwóch samochodów. Łącznie podróżowało nimi sześć osób. Dwie zostały ciężko ranne, wśród nich 18-letnia Gabrysia. Mimo udzielonej pomocy dziewczyna zmarła w szpitalu.

Jak przekazała „Faktowi” st. asp. Maria Baranowska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koninie, wstępne ustalenia wskazywały, że 46-letni kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu volkswagenem. Doprowadziło to do zderzenia obu pojazdów.

„Pozostaniesz na zawsze częścią naszej szkolnej wspólnoty”

Wiadomość o śmierci Gabrysi była ogromnym ciosem dla jej rodziny, przyjaciół i szkolnej społeczności. W piątek, 23 października, Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koninie opublikował w mediach społecznościowych poruszające pożegnanie uczennicy.

„Z ogromnym smutkiem i głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Gabrysi, uczennicy klasy czwartej Technikum Hotelarstwa. Gabrysia miała zaledwie 18 lat…” – napisali przedstawiciele szkoły.

Podkreślili, że zapamiętają dziewczynę jako życzliwą, pogodną i ambitną młodą osobę, która z zaangażowaniem realizowała swoje cele i pasje. Jej odejście pozostawiło ból, niedowierzanie i pustkę w sercach wielu osób.

Szczególnie przejmująco brzmią słowa, które szkoła przywołała we wpisie:

„…Jakże tak można w środku rozmowy, odejść i nawet nie powiedzieć wrócę…”

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„Zawsze będziemy o Tobie pamiętać”

W pożegnaniu nie zabrakło także słów skierowanych bezpośrednio do Gabrysi. Nauczyciele, pracownicy i uczniowie podkreślili, że dziewczyna na zawsze pozostanie częścią ich szkolnej wspólnoty.

„Zawsze będziemy o Tobie pamiętać – o Twojej energii, młodzieńczym uśmiechu i dobrych rzeczach, które w nas pozostawiłaś” – napisali.

Szkoła złożyła również kondolencje rodzicom, rodzinie i wszystkim bliskim zmarłej uczennicy, zapewniając ich o solidarności w bólu i żałobie.

Wpis zakończono słowami Wisławy Szymborskiej: „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

„Gabrysiu, pozostaniesz na zawsze częścią naszej szkolnej wspólnoty” – podkreślili przedstawiciele placówki.