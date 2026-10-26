Topky uderzają w emocjonalne tony. Śpiewają o bolesnym rozczarowaniu w miłości

Topky uderzają w emocjonalne tony. Nowy singiel o złamanym sercu

Duet Topky nie zwalnia tempa i prezentuje fanom zupełnie nową muzyczną propozycję. Angelika Żmijewska i Paula Karpowicz-Zimecka tym razem sięgają po trudne emocje i w swoim najnowszym singlu "Taka jak ja" opowiadają historię, która może być bliska wielu słuchaczom. Wokalistki skupiły się na temacie miłosnego zawodu.

Nowy utwór to opowieść o kobiecie, która mimo bolesnych doświadczeń w relacji potrafi odzyskać poczucie własnej wartości. Piosenka porusza temat zaangażowania i nadziei, które nie spotykają się z oczekiwaną wzajemnością. To muzyczny obraz rozczarowania, z którym mierzy się jedna ze stron.

Czas zamknąć ten rozdział

Jak wynika z zapowiedzi, "Taka jak ja" to nie tylko piosenka o smutku, ale również o sile i odrodzeniu. Utwór ma pokazywać moment, w którym przychodzi czas na podjęcie trudnej decyzji o zamknięciu pewnego etapu w życiu i odważnym spojrzeniu w przyszłość. To swoisty hymn dla tych, którzy musieli znaleźć w sobie siłę, by zacząć wszystko od nowa.

Singiel ma przypominać, że nawet po nieudanej miłości można stanąć na nogi i odzyskać pewność siebie. To właśnie ta przemiana i wewnętrzna siła stają się głównym motywem piosenki.

Nowe oblicze znanego duetu

Choć Topky sięgają po odcienie emocji, z którymi nie były dotąd kojarzone, fani mogą być spokojni – artystki pozostają wierne swojemu charakterystycznemu stylowi i muzycznej tożsamości. Utwór "Taka jak ja" ma być propozycją dla tych, którzy w muzyce szukają czegoś więcej niż tylko wpadającej w ucho melodii.

Nowy singiel to historia, w której wiele osób będzie mogło odnaleźć cząstkę własnych przeżyć. To dowód na to, że duet potrafi łączyć taneczną energię z przekazem, który trafia prosto w serce.