Gwiazda kabaretu w zupełnie nowej roli. Michał Paszczyk zagrał w teledysku zespołu MIG

Zespół MIG i gwiazda kabaretu w jednym teledysku!

Zespół MIG powraca w nowym, zaskakującym wydaniu! Grupa właśnie wypuściła singiel „Ja pierwszy”, w którym postawiła na sporą dawkę humoru. W teledysku do piosenki pojawiła się znana twarz - główną rolę zagrał w nim Michał Paszczyk z kabaretu Paranienormalni.

Współpraca z jednym z najpopularniejszych artystów kabaretowych w Polsce podkreśla lekki i zabawny charakter nowej propozycji zespołu. Klip, podobnie jak sam utwór, ma wywoływać uśmiech i pokazać, że muzycy mają do siebie spory dystans.

Muzyka z dystansem i przymrużeniem oka

Fani przyzwyczaili się do tanecznej energii, która jest znakiem rozpoznawczym grupy. Tym razem MIG postanowił jednak pobawić się formą. "Ja pierwszy" to utwór stworzony z przymrużeniem oka, który ma udowodnić, że muzyka może być przede wszystkim dobrą zabawą.

Twórcy nie rezygnują jednak z tego, co najważniejsze w ich muzyce. Nowa piosenka opiera się na chwytliwej melodii, która ma szansę rozkręcić niejedną imprezę. Lekka forma i humor sprawiają, że utwór szybko wpada w ucho i może zagościć na playlistach fanów zespołu.

Nowy imprezowy hit już jest

Najnowsza propozycja od zespołu MIG jest już dostępna. Zarówno piosenka, jak i towarzyszący jej teledysk z udziałem Michała Paszczyka pokazują, że grupa nie boi się eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Jedno jest pewne - kiedy artyści zapowiadają coś z takim luzem, warto sprawdzić, co się za tym kryje.