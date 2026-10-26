Wiktor Sas już w Polsce po Eurowizji Junior! Zobacz zdjęcia z lotniska

Jak wypadł Wiktor Sas na Eurowizji Junior 2026?

Wiktor Sas ma powody do dumy po swoim występie. Reprezentant Polski, wykonując utwór "Gravity", zdobył 6. pozycję według jurorów oraz 5. lokatę w ocenie telewidzów. W ostatecznym rozrachunku uplasował się na mocnym, 6. miejscu. Jest to wynik niezwykle satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę historię polskich startów – wyżej znalazły się dotąd jedynie triumfatorki z 2018 i 2019 roku, czyli Roksana Węgiel i Viki Gabor, a także Sara James, która wyśpiewała srebro w 2021 roku. Warto zauważyć, że w ubiegłym roku Maja Krzyżewska również zajęła szóstą pozycję, choć zgromadziła na swoim koncie mniej punktów. Niezwykle interesujący jest fakt, że polskiemu wokaliście zabrakło zaledwie jednego "oczka", aby wbić się do czołowej piątki konkursu. Tym samym Wiktor osiągnął czwarty najlepszy rezultat w dziejach naszych występów na Eurowizji Junior.

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Powrót Wiktora Sasa do Polski

Młody artysta może wreszcie odetchnąć po zakończeniu eurowizyjnej epopei. Minione miesiące stanowiły dla niego ogromne wyzwanie, ponieważ intensywne przygotowania do występu musiał godzić ze szkolnymi obowiązkami. Za młodym wokalistą długie tygodnie spędzone w studiu nagraniowym, niezliczone lekcje śpiewu, wyczerpujące próby choreograficzne oraz liczne spotkania z mediami. Teraz nadszedł upragniony czas na relaks. Wiktor zameldował się w kraju 25 października, a fotorelację z jego powrotu można obejrzeć w naszej galerii.

Pełne wyniki Eurowizji Junior 2026

Armenia – Nare - "Boo!" - 202 pkt. Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" – 184 pkt. Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt. San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt. Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt. Polska – Wiktor Sas - "Gravity" - 144 pkt. Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt. Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt. Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt. Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt. Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt. Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt. Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt. Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt. Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt. Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.