Jaka matka, taka córka. Marta i Julia Wieniawa mają słabość do podobnych mężczyzn. Zdjęcia nie kłamią

tumm
2026-10-26 5:14

Niedaleko pada jabłko od jabłoni – w przypadku Julii Wieniawy (27 l.) i jej mamy Marty (52 l.) to powiedzenie sprawdza się idealnie. Obie panie mają słabość do dokładnie tego samego typu faceta. Wystarczy spojrzeć na nowe zdjęcia paparazzi mamy aktorki, która widziana była w towarzystwie 33-letniego Mateusza. Gwiazdor internetu przypomina ostatnią miłość jurorki "Tańca z Gwiazdami". Genów nie oszukasz!

Jaka matka, taka córka. Marta i Julia mają podobny gust do mężczyzn

Julia Wieniawa i jej mama mają słabość do mężczyzn o podobnym typie urody. Można by nawet powiedzieć, że w kwestiach sercowych dokonują bliźniaczych wyborów. Wystarczy spojrzeć na mężczyznę, który ostatnio towarzyszył pani Marcie w Sopocie, po którym chodzili trzymając się za rękę i nie szczędząc sobie czułości. Influencer, który używa pseudonimu Rekinway i znany jest z udzielania kobietom sercowych porad na Instagramie, jest niezwykle podobny do ostatniej miłości Julki, czyli do belgijskiego piłkarza, z którym jurorka "Tańca z Gwiazdami" spotykała się w marcu tego roku. Hervé Matthys (30 l.), bo o nim mowa, podobnie jak Rekinway jest wysokim mężczyzną. Obaj panowie noszą długie, zaczesane do tyłu włosy i ubierają się w podobnym stylu. Nie trudno zauważyć, że partner pani Marty, który swego czasu grywał w serialach, a widzowie mogli widzieć go m.in. w "Świecie według Kiepskich" czy "Na sygnale" ma również zarost, którego fanką jest także Julia.

ZOBACZ: Mama Julii Wieniawy "przyłapana" z młodszym mężczyzną. 52-latka zachwyca urodą! Czym się zajmuje?

Nie znalazła szczęścia u boku piłkarza 

Co prawda relacja Julii Wieniawy z przystojnym piłkarzem szybko się zakończyła, a sportowiec, któremu skończył się kontrakt z klubem Motor Lublin wyjechał z Polski. Obecnie Julia zapewnia, że jest singielką i czeka na miłość swojego życia. 

Bycie samą nie znaczy, że jestem samotna. Absolutnie tak się nie czuję. Czuję się aktualnie bardzo dobrze w swoim ciele i w ogóle sama ze sobą

- powiedziała w rozmowie z "Faktem". 

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Mama Wieniawy nie jest jedyna! Te znane Polki wybrały młodszych partnerów

Marta Wieniawa z partnerem spacerują za rękę. Na miniaturze obok Julia Wieniawa z piłkarzem. O ich gustach czytaj w SE.
Galeria zdjęć 29
Julia Wieniawa mówi wprost: "Chcę być godną następczynią Tyszkiewicz"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

JULIA WIENIAWA

ROLKI