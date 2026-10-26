Jaka matka, taka córka. Marta i Julia Wieniawa mają słabość do podobnych mężczyzn. Zdjęcia nie kłamią

Jaka matka, taka córka. Marta i Julia mają podobny gust do mężczyzn

Julia Wieniawa i jej mama mają słabość do mężczyzn o podobnym typie urody. Można by nawet powiedzieć, że w kwestiach sercowych dokonują bliźniaczych wyborów. Wystarczy spojrzeć na mężczyznę, który ostatnio towarzyszył pani Marcie w Sopocie, po którym chodzili trzymając się za rękę i nie szczędząc sobie czułości. Influencer, który używa pseudonimu Rekinway i znany jest z udzielania kobietom sercowych porad na Instagramie, jest niezwykle podobny do ostatniej miłości Julki, czyli do belgijskiego piłkarza, z którym jurorka "Tańca z Gwiazdami" spotykała się w marcu tego roku. Hervé Matthys (30 l.), bo o nim mowa, podobnie jak Rekinway jest wysokim mężczyzną. Obaj panowie noszą długie, zaczesane do tyłu włosy i ubierają się w podobnym stylu. Nie trudno zauważyć, że partner pani Marty, który swego czasu grywał w serialach, a widzowie mogli widzieć go m.in. w "Świecie według Kiepskich" czy "Na sygnale" ma również zarost, którego fanką jest także Julia.

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Nie znalazła szczęścia u boku piłkarza

Co prawda relacja Julii Wieniawy z przystojnym piłkarzem szybko się zakończyła, a sportowiec, któremu skończył się kontrakt z klubem Motor Lublin wyjechał z Polski. Obecnie Julia zapewnia, że jest singielką i czeka na miłość swojego życia.

Bycie samą nie znaczy, że jestem samotna. Absolutnie tak się nie czuję. Czuję się aktualnie bardzo dobrze w swoim ciele i w ogóle sama ze sobą

- powiedziała w rozmowie z "Faktem".

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