Mama Wieniawy nie jest jedyna! Te znane Polki wybrały młodszych partnerów

Marta Wieniawa-Narkiewicz przyłapana na spacerze z młodym aktorem

Julia Wieniawa nie ma ostatnio szczęścia w miłości. Wiele wskazuje za to, że życie uczuciowe jej mamy rozkwita w najlepsze. Marta Wieniawa-Narkiewicz wybrała się niedawno do Sopotu. Towarzyszył jej sporo młodszy mężczyzna. W sieci szybko pojawiły się zdjęcia, na których widać, jak spacerują trzymając się za ręce.

Według medialnych doniesień, towarzyszem Wieniawa-Narkiewicz był influencer działającym jako "Rekinway". Pod tym pseudonimem ukrywa się aktor Mateusz Sałajczyk. 33-latek jest absolwentem wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie.

Obecnie spełnia się jako twórca internetowy. Na swoim profilu na Instagramie udziela porad kobietom pod hasłem "Jak być kochaną". Filmiki cieszą się sporą popularnością, a konto Rekinway obserwuje ponad 124 tysiące osób.

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Monika Olejnik i Tomasz Ziółkowski

Monika Olejnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Od ponad trzydziestu lat przepytuje polityków. O swoim życiu prywatnym nie mówi za wiele. W 1995 roku poznała o piętnaście lat młodszego dziennikarza Tomasza Ziółkowskiego.

Szybko wpadli w sobie w oko, a dodatkowo łączyła ich pasja do dziennikarstwa, dzięki której mogli się spotykać także w pracy. Od tamtej pory są nierozłączni. Dziś mogą się pochwalić trzydziestoletnim stażem związku. Unikają wypowiedzi na swój temat za to często pojawiają się razem na branżowych imprezach.

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Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk

Magdalena Boczarska i Mateusz Banasiuk od dekady tworzą jeden z najbardziej zgodnych związków w polskim show-biznesie. Chociaż czasami pokazują się razem na barażowych imprezach, to raczej unikają medialnego rozgłosu. Nieco więcej ze swojego życia pokazali podczas 18. sezonu "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", w którym aktorka doszła do finału.

Gdy zaczęli się spotykać aktorka była już rozpoznawalna w świecie filmu, a jej ukochany dopiero zaczynał rozwijać aktorskie skrzydła. Pod koniec 2017 roku powitali na świecie synka, Henryka. Kilka lat temu w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski", aktorka przyznała, że pomimo upływu lat, jej związek z młodszym o siedem lat Mateuszem Banasiukiem nadal budzi spore emocje.

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Ewa Gawryluk i Piotr Domaniecki

Ewa Gawryluk w 2021 roku po 22 latach małżeństwa rozstała się z aktorem Waldemarem Błaszczykiem. Po rozwodzie aktorka nie szukała miłości, ale ta sama ją znalazła. Pewnego dnia poznała na lotnisku Piotra Domanieckiego - trener bramkarzy, absolwent warszawskiego AWF-u, nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej i wielki pasjonat lotnictwa.

Domaniecki bezinteresownie pomógł jej wtedy znaleźć taksówkę. Ten drobny gest zapoczątkował wielką miłość. Zakochani początkowo ukrywali swój związek przed mediami, ale z czasem przystojny trener zaczął pojawiać się u boku aktorki na branżowych imprezach. 1 czerwca 2024 roku wzięli ślub.

W rozmowie z magazynem "Viva" stwierdzili, że stwierdził, że w polskim show-biznesie szlaki przetarli już Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner – para, którą również dzieli 16 lat różnicy.

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Magdalena Cielecka i Bartosz Gelner

Magdalena Cielecka rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Długo ukrywała też związek z o 16 lat młodszym Bartoszem Gelerem . Pierwsze plotki o ich zażyłej relacji pojawiły się w 2019 roku. W 2022 roku w rozmowie ze "Zwierciadłem" aktorka po raz pierwszy publicznie przyznała, że jest w związku o 16 lat młodszym aktorem. Potwierdziła również krążące plotki, że są ze sobą już od kilku lat.

Zakochani starają się unikać zainteresowania mediów. Rzadko opowiadają o łączącym ich uczuciu, jeszcze rzadziej pojawiają się razem publicznie. O ich relacji chętnie wypowiadają się za to internauci. I to niekoniecznie pozytywnie. Na szczęście, coś zaczęło się zmieniać i sama aktorka zauważyła, że obecnie odbiór ich związku jest już inny.

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