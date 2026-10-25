Silny wiatr nad Polską. Ostrzeżenia dla południa i północy kraju, sztorm na Bałtyku

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosili ostrzeżenia pierwszego stopnia w związku z porywistym wiatrem. Dotyczą one strefy brzegowej, obejmując północne obszary województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, a także północno-zachodni fragment warmińsko-mazurskiego. Podobne alerty obowiązują w południowych częściach Podkarpacia, Małopolski oraz na południowo-zachodnich krańcach Dolnego Śląska.

Dziś nad Polską z zachodu na wschód przemieszcza się układ frontów atmosferycznych, niosący miejscami bardziej intensywne opady deszczu. (prognoza opadu na 8 godzin-model MERGE). #Imgw #opady #deszcz #prognoza #Imgw #opady #deszcz #prognoza https://t.co/h8ZHcs4BwD— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 25, 2026

Zgodnie z prognozami IMGW, na terenach objętych najniższym stopniem zagrożenia wiatr z kierunków południowych osiągnie średnią prędkość do 50 km/h, z maksymalnymi porywami dochodzącymi do 80 km/h.

Dodatkowo dla polskiego wybrzeża na południowo-wschodnim Bałtyku wydano ostrzeżenie przed silnym sztormem. Groźna sytuacja na morzu potrwa od niedzielnego poranka do godziny 16 tego samego dnia.

Zdecydowanie groźniej zapowiada się sytuacja w południowych powiatach województwa śląskiego oraz dolnośląskiego, gdzie służby meteorologiczne zdecydowały się na wydanie ostrzeżenia drugiego stopnia przed wichurami.

„Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h, z południa” - informuje Instytut.

Alert RCB dla mieszkańców Śląska

W związku z pogorszeniem się pogody, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa skierowało pilne komunikaty SMS do przebywających w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim na Śląsku. W wiadomościach ostrzegano przed prognozowaną na niedzielę wichurą, zalecając ostrożność podczas przebywania na dworze oraz odpowiednie zabezpieczenie przedmiotów narażonych na porwanie przez podmuchy.

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Zarówno alerty pierwszego, jak i drugiego stopnia zaczynają obowiązywać od niedzielnego poranka. Najdłuższe z nich potrwają maksymalnie do godziny 21 tego samego dnia.

Warto pamiętać, że ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki, w których zjawiska pogodowe mogą stwarzać ryzyko uszkodzeń mienia oraz niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Z kolei alert drugiego stopnia to pewność wystąpienia tych groźnych zdarzeń.