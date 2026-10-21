Ta opuszczona rezydencja w Gdańsku budzi grozę. Według legend odbywały się tam mroczne rytuały

Halloween na Pomorzu. Zamek w Malborku to nie jedyne miejsce owiane tajemnicą

Już za niespełna dwa tygodnie będziemy świętować Halloween, popularne przede wszystkim w USA, którego początki sięgają dawnych zwyczajów celtyckich. Tego dnia najmłodsi, przebrani za duchy, wiedźmy i inne upiory, wyruszą na poszukiwanie słodyczy, pukając do drzwi i wykrzykując „cukierek albo psikus”. Starsi z kolei pomogą dzieciom wydrążać dynie, a także będą szukać miejskich opowieści o duchach i nadprzyrodzonych zjawiskach. A takich historii na Pomorzu nie brakuje! Od dawna mówi się, że na zamku w Malborku straszy, podobno za sprawą klątw, które rzekomo ciążą nad warownią. Tajemniczych miejsc jest jednak znacznie więcej, również w samym Trójmieście. Jednym z najbardziej intrygujących jest willa na wzgórzu Sobótka w Gdańsku.

Willa Michała Litewskiego w gdańskim Wrzeszczu. Od telewizyjnych studiów po kompletną ruinę

Neorenesansową willę przy ulicy Sobótki w gdańskim Wrzeszczu wzniesiono w latach 1907–1910 na zlecenie doktora Michała Litewskiego. Był on uznanym laryngologiem oraz jednym ze współzałożycieli Spółdzielczego Banku Kaszubskiego. W tamtym okresie na pobliskim wzgórzu funkcjonowała również restauracja. W kolejnych latach nieruchomość kilkakrotnie zmieniała właścicieli. Należeli do nich między innymi kupiec Christian Petersen i doktor filozofii Heinrich Glaue. Przez pewien czas w willi znajdowała się także siedziba TVP Gdańsk. Obecnie dawna rezydencja powoli niszczeje, a jej historia stała się źródłem licznych miejskich legend. Część z nich dotyczy duchów, pozostałe opowiadają o sekretnych spotkaniach i ceremoniach organizowanych przez wolnomularzy.

Zaginięcia i brutalne przesłuchania podczas II wojny światowej. Co skrywa willa na Sobótki?

Z opuszczoną rezydencją od wielu lat wiążą się opowieści, które potrafią przyprawić o dreszcze. Jedna z lokalnych legend mówi o tajnych obrzędach i ceremoniach organizowanych we wnętrzach budynku. Pojawiają się również pogłoski, według których podczas II wojny światowej willa pełniła funkcję wojskowej kwatery, a w jej pomieszczeniach prowadzono brutalne przesłuchania więźniów. Brakuje jednak oficjalnych źródeł potwierdzających te doniesienia. Z biegiem lat nieruchomość coraz bardziej niszczała, wzbudzając zainteresowanie miłośników eksploracji opuszczonych obiektów oraz badaczy zjawisk paranormalnych. Z czasem zaczęto także opowiadać o domniemanej klątwie związanej z willą i niewyjaśnionych zaginięciach, które rzekomo wydarzyły się w jej otoczeniu.

Nie mniej tajemniczo brzmią historie o tym, co podobno można zaobserwować w rezydencji po zmroku. Według relacji przypisywanych okolicznym mieszkańcom w oknach pustego budynku pojawiają się osobliwe, kolorowe światła. Krążą też opowieści o krokach i cichych szeptach dobiegających nocą z niezamieszkanych pomieszczeń. Niektórzy twierdzą nawet, że dostrzegali za szybami niewyraźne postacie, które po kilku chwilach znikały w ciemnościach. Osoby zajmujące się zjawiskami paranormalnymi opisują natomiast ciężką, przytłaczającą atmosferę wewnątrz budynku. Szczególnie niepokojące wrażenie wywołują podobno piwnice, gdzie niektórzy odczuwają trudny do wytłumaczenia lęk.

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Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystkie te opowieści pochodzą z niezweryfikowanych relacji i lokalnych legend. Nie ma wiarygodnych dowodów, które potwierdzałyby występowanie zjawisk paranormalnych na terenie willi.