Niemcom zniknęła przyczepa kempingowa warta 200 tys. zł. Po półtora roku znaleziono ją w Polsce!

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-23 9:12

Około półtora roku temu na terenie Niemiec skradziono przyczepę kempingową wartą blisko 200 tys. zł. Przełom nastąpił w październiku 2026, gdy ta odnalazła się w Polsce, w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim na Pomorzu. Przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 49-letnią kobietę, która usłyszała zarzut paserstwa. Grożą jej nawet dwa lata więzienia. Szczegóły poniżej.

Niemcom zniknęła przyczepa kempingowa warta 200 tys. zł. Po półtora roku znaleziono ją w Polsce!
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Niesamowita historia: skradziona w Niemczech luksusowa przyczepa kempingowa warta blisko 200 tys. zł odnalazła się po półtora roku.
  • Pojazd z zatartymi oznaczeniami identyfikacyjnymi odkryli policjanci na Pomorzu, a w sprawie zatrzymano 49-letnią kobietę.
  • Zatrzymana usłyszała zarzuty. Co grozi jej za paserstwo? O szczegółach sprawy piszemy poniżej.

Przyczepa za 200 tys. zł zniknęła w Niemczech. Po półtora roku odnaleziono ją na Pomorzu

Około półtora roku temu na terenie Niemiec zaginęła przyczepa kempingowa o wartości blisko 200 tys. zł. Po kilkunastu miesiącach odnalazła się... w Polsce. Utracony pojazd znaleziono w jednej z miejscowości wypoczynkowych w powiecie kościerskim w województwie pomorskim.

Na ślad przyczepy wpadli policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie, którzy dzięki pracy operacyjnej ustalili miejsce przechowywania pojazdu. Przyczepa miała zatarte oznaczenia identyfikacyjne. Funkcjonariusze sprawdzili ją w policyjnych bazach danych i potwierdzili, że figuruje jako utracona na terenie Niemiec.

49-latka zatrzymana w sprawie przyczepy. Grożą jej dwa lata więzienia

Odzyskana przyczepa trafiła na policyjny parking. Na miejscu technik kryminalistyki przeprowadził oględziny, sporządził dokumentację fotograficzną i zabezpieczył ślady, które mogą okazać się istotne dla dalszego śledztwa.

Jak informuje pomorska policja, w związku ze sprawą policjanci zatrzymali 49-letnią mieszkankę powiatu gdańskiego. Kobieta usłyszała zarzut paserstwa, za który grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności. Sprawa jest rozwojowa.

Przeczytaj także:

NAWROCKI ZADZWONIŁ DO MIZIOŁEK! Kulisy WOJNY Tuska z prezydentem | Miziołek & Olczyk
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI