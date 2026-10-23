Areszt dla 43-latka za ataki nożem i metalową pałką w Gdańsku. Wśród poszkodowanych Polak i Ukrainiec

Brutalne ataki na ulicach Gdańska. Poszkodowani są dwaj mężczyźni

Do pierwszego z ataków doszło 23 września 2026 roku przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku. Ofiarą padł 32-letni obywatel Ukrainy. Nieznany wówczas napastnik wytrącił mu z ręki telefon, a kiedy mężczyzna schylił się, żeby go podnieść, zranił go nożem w plecy. Następnie sprawca zabrał telefon i uciekł.

Do kolejnego zdarzenia doszło 11 października przy ul. Bergiela. Tym razem sprawca uderzył metalową pałką w głowę przypadkowego przechodnia. Poszkodowany 41-letni mieszkaniec Gdańska trafił do szpitala z otwartą raną głowy.

- Sprawą od początku zajmowali się kryminalni z komisariatu przy ul. Platynowej 6F. Policjanci szczegółowo sprawdzili wszystkie zdobyte informacje oraz rozmawiali z osobami, które mogły mieć przydatną dla sprawy wiedzę. Funkcjonariusze zabezpieczyli też i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu. Podczas swojej pracy kryminalni wytypowali mężczyznę, który mógł odpowiadać za te zdarzenia, a gdy ustalili jego tożsamość, zaczęli go szukać – informują policjanci z Gdańska.

43-latek zatrzymany w Borkowie. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Policjanci sprawdzili wszystkie adresy, pod którymi mógł przebywać poszukiwany 43-latek. Jeden z nich prowadził do nieruchomości w Borkowie, gdzie funkcjonariusze zatrzymali podejrzanego. Okazało się, że mężczyzna był już poszukiwany do odbycia 90 dni pozbawienia wolności za wymuszenie zwrotu wierzytelności.

43-latek odpowie również za zniszczenie mienia. Jak ustalili policjanci, 11 września na jednym z osiedlowych parkingów w Gdańsku przebił nożem oponę samochodu. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do jednostki policji, a następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście.

Tam usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej oraz dwa zarzuty uszkodzenia ciała. Prokurator wystąpił również z wnioskiem o jego tymczasowe aresztowanie. W miniony piątek sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że 43-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

- Za kradzież szczególnie zuchwałą grozi kara nawet 8 lat więzienia. Za uszkodzenie ciała na czas nieprzekraczający 7 dni, grozi kara 2 lat więzienia - dodają mundurowi.