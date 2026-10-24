Partner mamy Wieniawy zagrał w "Kiepskich" i hicie TVP. Tak wyglądał w młodości!

Mama Julii Wieniawy przyłapana z młodym aktorem

Julia Wieniawa na małym ekranie zadebiutowała w 2012 roku rolą Pauli w "Rodzince.pl". Chyba nikt się wtedy nie spodziewał, że z czasem stanie się jedną z najpopularniejszych osób w polskim show-biznesie.

Dziś jest jedną z najbardziej zapracowanych gwiazd młodego pokolenia. Gra, koncertuje, nagrywa płyty. Na Instagramie obserwuje ją ponad 2,3 miliona osób i zajmuje czwarte miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych publikowanym przez "Forbes Women".

Do sukcesu Julki przyczyniła się również jej mama. Marta Wieniawa-Narkiewicz przed laty zajmowała się nieruchomościami, a po wejściu córki do show biznesu została jej menadżerką. Duet mama-córka sprawdza się idealnie.

Choć Marta Wieniawa-Narkiewicz odgrywa kluczową rolę w karierze córki, sama stara się trzymać raczej z boku show biznesu. Jednak kilka dni temu cała uwaga skupiła się właśnie na niej. 52-latka została bowiem przyłapana na spacerze z pewnym przystojnym mężczyzną.

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Partner matki Wieniawy próbował swoich sił w aktorstwie

Zdjęcia szybko obiegły sieć, a tożsamość towarzysza "mamadżerki" nie pozostała anonimowa. Według medialnych doniesień, Wieniawa-Narkiewicz spacerowała po Sopocie z popularnym influencerem działającym jako "Rekinway".

Pod tym pseudonimem ukrywa się aktor Mateusz Sałajczyk. 33-latek jest absolwentem wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Podobnie jak córka jego domniemanej partnerki próbował swoich sił na planach popularnych produkcji. Jednak grywał głównie role epizodyczne.

Wystąpił m.in. w 525 odcinku "Świata według Kiepski", w którym wcielił się w żołnierza. Był również pacjentem w hicie TVP "Na Sygnale". Uważni widzowie mogli go również wypatrzyć w "Smoleńsku", "Pierwszej miłości" oraz "Najlepszym".

O wiele większą karierę udało mu się zrobić jako twórca internetowy. Na swoim profilu na Instagramie udziela porad kobietom pod hasłem "Jak być kochaną". Filmiki cieszą się sporą popularnością, a konto Rekinway obserwuje ponad 124 tysiące osób.

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