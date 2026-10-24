Mandaryna reaguje na pochwały znanej aktorki. Jej słowa o makijażu dają do myślenia

Marta Wiśniewska wraca na szczyt popularności, z powodzeniem rywalizując na parkiecie dziewiętnastej edycji telewizyjnego show "Taniec z Gwiazdami". Była żona lidera Ich Troje z dużym dystansem komentuje swoją obecną, niemal wszechobecną aktywność w przestrzeni medialnej.

Ostatnio zmieniłam lodówkę, bo już ciągle wyskakiwałam, naprawdę się popsuła - żartowała w wywiadzie dla Eski.

Paulina Holtz ocenia naturalny wygląd Mandaryny

W jesiennej ramówce piosenkarka pojawiała się między innymi w programach "Hitster", "Nasz nowy dom" oraz "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie", gdzie zawsze prezentowała perfekcyjnie przygotowany, telewizyjny wizerunek. Mimo tego gwiazda sceny muzycznej lat dwutysięcznych chętnie dzieli się z fanami fotografiami w całkowicie naturalnej odsłonie. Jej bezpretensjonalność wywołała zachwyt Pauliny Holtz, która zamieściła w internecie entuzjastyczny wpis.

KOCHAM! Są okazje kiedy pomalowane i wystrojone wyglądamy wspaniale, a są takie kiedy po prostu lśnimy swoją osobowością. W jednym i w drugim przypadku wyglądamy pięknie, a przede wszystkim wyglądamy tak jak chcemy! - napisała o Wiśniewskiej i Izie Kunie.

Wokalistka odniosła się do komplementów ze strony aktorki znanej z serialu "Klan" podczas rozmowy z redakcją serwisu ESKA.pl.

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Mandaryna mówi wprost o braku makijażu

Tancerka stanowczo deklaruje pełną akceptację swojego wyglądu i podkreśla, że znakomicie czuje się we własnej skórze bez względu na okoliczności. Uczestniczka tanecznego formatu nie postrzega pokazywania twarzy bez kosmetyków jako jakiegokolwiek dowodu brawury.

Kobietą się jest, a nie bywa. To chyba nie sprawa pięknego makijażu, tylko sprawa tego, co masz w środku, kim jesteś, co masz do powiedzenia, twojego charakteru, poczucia humoru... Nie wyobrażam sobie, żebym miała spędzać teraz nie wiadomo ile czasu, by przyjść na salę umalowana. Nie widzę w tym sensu, tak samo jak nie widzę w tym jakiegoś wielkiego aktu odwagi. Po prostu polubmy siebie, wstając rano, a nie o 19:00, wychodząc na kolację.

W mediach społecznościowych artystki można swobodnie porównać jej fotografie w starannym, scenicznym wizerunku oraz te, na których pozuje w zupełnie codziennym wydaniu.

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