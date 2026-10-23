Blisko 100 osób szuka zaginionego 24-letniego Sebastiana. Wielka akcja trwa drugi dzień!

Od niemal dwóch miesięcy rodzina 24-letniego Sebastiana Dębskiego z Dzbenina pod Ostrołęką żyje w niepewności. Mężczyzna zaginął 25 sierpnia i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Policja nie ustaje w poszukiwaniach. W czwartek i piątek (22–23 października) zorganizowano kolejną wielką akcję z udziałem służb z kilku regionów Polski.

Blisko 100 osób szuka Sebastiana. Drony, psy i motorówki na Mazurach

W czwartek, 22 października, poszukiwania koncentrowały się w rejonie miejscowości Skorupki w powiecie giżyckim. Do akcji ruszyli kryminalni z Ostrołęki, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, Oddziału Prewencji Policji w Płocku oraz Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Ostrołęce. Dołączyli strażacy ochotnicy, ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Służba Ratownictwa Specjalistycznego z Piaseczna i wolontariusze.

Łącznie zaangażowano blisko 100 osób. Poszukiwacze przeczesywali trudno dostępne tereny, wykorzystując drony, psy służbowe, quady, sonary i motorówki wyposażone w echosondy. Jak poinformowała policja, od początku działań sprawdzono już kilkaset hektarów terenu.

W piątek, 23 października, od wczesnych godzin porannych akcję kontynuowano. Do poszukiwań dołączyli także funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie. Mundurowi ponownie sprawdzali kolejne miejsca, korzystając ze specjalistycznego sprzętu.

– Każda informacja może mieć znaczenie – podkreśla nadkom. Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Policjanci apelują do mieszkańców powiatu giżyckiego, szczególnie Rynu, Skorupek i okolicznych miejscowości, o ponowne przejrzenie zapisów z domowych i firmowych monitoringów oraz kamer samochodowych. Być może któreś z urządzeń zarejestrowało 24-latka lub kierunek, w którym się przemieszczał.

Sebastian zaginął 25 sierpnia. Rodzina obawia się o jego życie

Dramat rozpoczął się we wtorek, 25 sierpnia. Sebastian Dębski, mieszkaniec Dzbenina w powiecie ostrołęckim, przebywał wówczas w miejscowości Ryn na Mazurach. Około godz. 14.30 wyszedł z mieszkania. Od tamtej chwili ślad po nim zaginął. Nie wrócił i nie skontaktował się z najbliższymi.

Rodzina od początku alarmowała, że życie młodego mężczyzny może być zagrożone. Policja rozpoczęła intensywne poszukiwania, sprawdzając lasy, pola, okolice miejscowości Ryn oraz pobliskie jeziora. Już pod koniec sierpnia w działania zaangażowano ponad 100 osób. We wrześniu służby przeszukiwały również okolice Jeziora Ryńskiego, wykorzystując drony i sonar.

Mimo ogromnego zaangażowania służb los 24-latka nadal pozostaje nieznany.

Tajemniczy trop prowadził aż do Krakowa

Na początku października w sprawie pojawił się nowy, zaskakujący wątek. Do policjantów dotarła informacja od świadka, który twierdził, że 28 września około godz. 19 widział mężczyznę łudząco podobnego do Sebastiana w kościele parafii Kraków Złocień przy ul. Agatowej 39.

Policjanci opublikowali apel, prosząc o kontakt zarówno osoby posiadające informacje o tym zdarzeniu, jak i samego mężczyznę widzianego w świątyni. Nie potwierdzono jednak, że był nim zaginiony 24-latek. Mimo pojawienia się tego tropu służby nadal prowadzą intensywne poszukiwania na Mazurach, gdzie po raz ostatni widziano Sebastiana przed zaginięciem.

Policja wciąż apeluje o przekazywanie wszelkich informacji, które mogłyby pomóc ustalić, co stało się z młodym mężczyzną.

Każdy, kto wie, gdzie może przebywać Sebastian Dębski lub widział go po 25 sierpnia, proszony jest o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Ostrołęce pod numerem 47 704 14 24, najbliższą jednostką policji lub numerem alarmowym 112.