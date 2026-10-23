Poznaj Janusza I

Mazovia
2026-10-23 13:36 Materiał sponsorowany

To za jego panowania na Mazowszu powstały zamki w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie. Jan Długosz nazywał go jednym z najmądrzejszych książąt. Kim był Janusz I Starszy i dlaczego do dziś uznawany jest za jednego z najwybitniejszych władców Mazowsza? W 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Korony warto poznać jego ciekawy życiorys.

Chłopiec w koronie i napisem Bojowy był. O historii Janusza I Starszego przeczytasz na łamach SE.
Autor: Mazovia/ Materiały prasowe

Takiej wystawy jeszcze nie było

Kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu – w rocznicę inkorporacji Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu.

Ta wystawa to pięćset lat historii zamknięte w wyjątkowych eksponatach. To nie tylko zbiór bezcennych średniowiecznych skarbów, to fascynująca opowieść o Mazowszu, jego władcach i drodze do Królestwa Polskiego. To żywa lekcja historii, jakiej nie poznamy z podręczników – zaprasza marszałek Adam Struzik.

Wystawę można oglądać w Muzeum Mazowieckim w Płocku do 10 grudnia.

Obchody 500. rocznicy inkorporacji Mazowsza do Korony Polskiej to doskonała okazja, by na nowo odkryć bogatą historię regionu. Z tej okazji Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował szereg inicjatyw, które przybliżają mieszkańcom dzieje Mazowsza, przypominają o jego wyjątkowym dziedzictwie i postaciach, które na przestrzeni wieków kształtowały jego historię. Wystawy, wydarzenia kulturalne, projekty edukacyjne i działania promocyjne pozwalają spojrzeć na przeszłość regionu z zupełnie nowej perspektywy.

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