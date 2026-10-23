Taco Bell wraca do Polski po 33 latach. Otworzy pierwsze lokale w Warszawie i Wrocławiu

Amerykańska sieć Taco Bell ponownie w Polsce

Sympatycy jedzenia typu fast food doczekali się wreszcie bardzo wyczekiwanej informacji. Zbliża się moment uruchomienia pierwszego krajowego punktu znanej na całym świecie amerykańskiej marki Taco Bell.

Przedsiębiorstwo ma już za sobą krótki epizod nad Wisłą, który miał miejsce w 1993 roku. Wówczas działalność zakończyła się zaledwie po kilku miesiącach funkcjonowania, co ostatecznie zmusiło zagraniczną sieć do wycofania się z polskiego rynku.

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Warszawa i Wrocław pierwszymi miastami z restauracjami Taco Bell

Inauguracyjny punkt sprzedaży zadebiutuje jeszcze w tym roku na terenie warszawskich Bielan, a dokładniej w przestrzeni Galerii Młociny. Plany ekspansji obejmują również uruchomienie kolejnych oddziałów w stołecznych obiektach Blue City oraz Westfield Mokotów, a ponadto zaplanowano wyjście poza Warszawę, udostępniając lokal w centrum Westfield Wroclavia.

Za wprowadzenie marki odpowiada firma AmRest, czyli czołowy operator gastronomiczny na rynku europejskim. To właśnie ta korporacja nadzoruje w Polsce działalność tak popularnych franczyz jak KFC, Pizza Hut oraz kawiarni Starbucks.

Działacze przedsiębiorstwa wierzą, że powrót po ponad trzech dekadach pozwoli na skuteczne dotarcie do najmłodszej grupy konsumentów. Oferta ma przyciągnąć przede wszystkim reprezentantów pokolenia Z oraz generacji Alfa, budując w ten sposób silną pozycję rynkową.

Czym charakteryzuje się amerykańska sieć Taco Bell?

Historia działalności firmy sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy to w Kalifornii otwarto pierwsze obiekty. Obecnie marka jest jednym z kluczowych graczy na amerykańskim rynku fast foodów, operującym tuż obok takich potęg jak McDonald’s czy Burger King. Pod względem wielkości sieci lokali Taco Bell wyraźnie wyprzedza między innymi markę Wendy’s oraz KFC.

Podstawę restauracyjnego menu stanowią popularne dania kuchni meksykańskiej, które podawane są klientom w uproszczonej, szybkiej formule.

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