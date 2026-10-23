Na warszawskim Powiślu rusza gruntowna przebudowa i ważna ulica zostanie całkowicie zamknięta

Rondo, nowe przejścia i więcej zieleni na Browarnej

Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki na Powiślu. Najważniejsze prace obejmą wymianę nawierzchni na ulicy Browarnej od Karowej do skrzyżowania z Leszczyńską i Oboźną. Zmiany przejdą również chodniki po wschodniej stronie ulicy oraz cała nawierzchnia dla pieszych na ulicy Drewnianej. Na skrzyżowaniu ulic Browarnej, Leszczyńskiej i Oboźnej powstanie nowe rondo, które ma wyregulować i upłynnić ruch.

Modyfikacje zostaną wprowadzone także z myślą o najmłodszych pieszych i uczniach pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 41 w ramach programu Droga na szóstkę. Na skrzyżowaniu z ulicą Lipową pojawi się nowe przejście dla pieszych z azylem, a wyloty ulicy Drewnianej przy Topiel i Dobrej zyskają wyniesione przejścia. Zaplanowano też porządkowanie parkowania, auta nie będą już zajmować chodników po zachodniej stronie, ponieważ postój zostanie przeniesiony do wyznaczonych zatok.

Utrudnienia od 26 października. Jak ominąć zamkniętą ulicę?

Pierwsze poważne utrudnienia wystartują w poniedziałek o godzinie 8:00. Ulica Browarna zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu w obu kierunkach na odcinku od Karowej do skrzyżowania z Leszczyńską, Oboźną i Topiel.

Kierowcy przemieszczający się po tej części Powiśla muszą przygotować się na następujące zmiany:

główny objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ulicą Dobrą ,

, ulice Gęsta, Wiślana, Lipowa i Radna stracą bezpośrednie połączenie z ulicą Browarną,

na ulicach Gęstej, Wiślanej oraz Radnej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy ,

, na ulicy Drewnianej pojedziemy wyłącznie w jednym kierunku, od ulicy Topiel do Dobrej,

na ulicach Browarnej, Gęstej, Wiślanej i Lipowej zacnie obowiązywać bezwzględny zakaz parkowania z opcją odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Przejścia dla pieszych wzdłuż ulicy Browarnej przez cały czas trwania pierwszego etapu prac pozostaną dostępne.

Kolejna faza prac od 11 listopada i zmiany w komunikacji

Druga faza robót rozpocznie się w środę, 11 listopada, i przyniesie rozszerzenie zamkniętego obszaru. Wówczas drogowcy całkowicie wyłączą z ruchu skrzyżowanie ulicy Browarnej z Leszczyńską, Topiel i Oboźną. Taki stan rzeczy utrzyma się do poniedziałku, 7 grudnia. Kolejny etap zaplanowano dopiero po tegorocznym Rajdzie Barbórka.

W drugim etapie ulica Topiel będzie przejezdna jedynie do wysokości ulicy Drewnianej. Z kolei dojazd do ulicy Hanuszkiewicza zostanie poprowadzony ulicą Oboźną, na której między ulicą Sewerynów a Hanuszkiewicza ruch będzie odbywał się w obu kierunkach.

Prace na Powiślu wymusiły również korekty w kursowaniu Warszawskiego Transportu Publicznego. Linia autobusowa 127 pojedzie skróconą trasą i będzie kończyć oraz rozpoczynać swoje kursy na pętli przy przystanku Metro Centrum Nauki Kopernik.