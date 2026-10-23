Miał tylko 31 lat. Koledzy żegnają zmarłego policjanta z Mławy. " Tej pustki nie wypełnią słowa"

Mława. Zmarł sierżant Paweł Michalski

Tragiczne informacje przekazała Komenda Powiatowa Policji w Mławie. Sierżant Paweł Michalski zmarł w nocy z 20 na 21 października po walce z nowotworem. Funkcjonariusz miał zaledwie 31 lat, a jego przedwczesne odejście wywołało głęboki smutek w środowisku policyjnym.

Koledzy z Mławy wspominają zmarłego policjanta

Mławska komenda wydała komunikat, w którym znalazły się poruszające pożegnania i słowa szacunku pod adresem zmarłego funkcjonariusza.

„Odszedł człowiek, który z oddaniem pełnił służbę, a mundur był dla niego czymś więcej niż zawodowym obowiązkiem. Był wyrazem powołania, odpowiedzialności i gotowości do niesienia pomocy innym” - podało kierownictwo i załoga mławskiej policji.

„Zapamiętamy Pawła jako osobę pełną życzliwości, spokoju i opanowania. Był kimś, kto nie potrzebował wielkich słów, by dawać innym wsparcie. Swoją postawą, koleżeńskością i codzienną pracą zaskarbił sobie szacunek oraz sympatię tych, którzy mieli zaszczyt z Nim służyć i pracować” - wspominają zmarłego koledzy.

Współpracownicy nie ukrywają żalu po stracie tak młodego kolegi.

„Tej pustki nie wypełnią słowa. Pozostaną wspomnienia wspólnych służb, rozmów, chwil spędzonych razem i świadomość, że mieliśmy obok siebie wyjątkowego Człowieka” - dodają.

Paweł Michalski budował poczucie bezpieczeństwa

Swoją policyjną drogę sierżant Paweł Michalski rozpoczął we wrześniu 2021 roku. Przez cały okres swojej służby był przydzielony do struktur pionu prewencji. Z relacji mławskich funkcjonariuszy wynika, że codziennie udowadniał swoją rzetelność, profesjonalizm i wielkie poczucie obowiązku.

„Był policjantem, na którego można było liczyć, kolegą, który swoją obecnością budował poczucie bezpieczeństwa” - podkreślają.