Skąd bierze się ciepło w twoim mieszkaniu? Warszawska droga od elektrociepłowni do twojego grzejnika

Jesienią i zimą ciepło w mieszkaniu traktujemy jak coś oczywistego. Gdy temperatura za oknem spada, wystarczy przekręcić termostat i po pewnym czasie w domu robi się przyjemniej. Nie widzimy jednak całego systemu, który działa w tle.

Ciepło jest produkowane w elektrociepłowniach, a następnie trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Stamtąd jest dostarczane do budynków, w których może ogrzewać mieszkania, biura, szkoły czy inne obiekty. W Warszawie za jego produkcję odpowiada ORLEN Termika, której elektrociepłownie znajdują się na Żeraniu i Siekierkach, a ciepłownie na Kawęczynie i Woli.

To właśnie dlatego zimą możemy mówić nie tylko o ogrzewaniu pojedynczego mieszkania, ale o całym systemie, który musi odpowiadać na potrzeby miasta.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Dlaczego nie warto przegrzewać mieszkania?

Ciepło jest potrzebne, ale więcej nie zawsze znaczy lepiej. Wysoka temperatura w mieszkaniu może oznaczać nie tylko mniej komfortowe warunki, ale również większe zużycie ciepła. Dobrym punktem wyjścia jest korzystanie z termostatu zamiast ustawiania ogrzewania „na maksimum”. Warto też pamiętać o zamykaniu okien podczas ogrzewania. Krótkie, intensywne wietrzenie jest bardziej racjonalne niż pozostawienie uchylonego okna na wiele godzin przy włączonym kaloryferze.

Znaczenie ma również to, czy grzejnik może swobodnie oddawać ciepło. Zasłonięcie go ciężką zasłoną albo zastawienie meblami może ograniczać przepływ ogrzanego powietrza w pomieszczeniu. To drobne nawyki, ale przy ogrzewaniu całego budynku mają znaczenie.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

A co dzieje się, kiedy wychodzisz z domu?

Wyjeżdżasz na weekend? Nie oznacza to, że mieszkanie powinno być ogrzewane dokładnie tak samo jak wtedy, gdy jesteś w nim przez cały dzień.

Przed dłuższą nieobecnością warto odpowiednio ustawić temperaturę na termostacie. Nie chodzi jednak o całkowite wychłodzenie mieszkania. Zbyt duże obniżenie temperatury może nie być dobrym rozwiązaniem, szczególnie w chłodniejszych miesiącach.

Najlepsza temperatura zależy m.in. od rodzaju budynku, jego izolacji i indywidualnych warunków. Dlatego zamiast kierować się uniwersalnymi receptami z Internetu, warto obserwować własne mieszkanie i korzystać z ustawień, które zapewniają komfort bez niepotrzebnego zużywania ciepła.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Ciepło ma swoją historię

Warszawski system ciepłowniczy nie powstał wczoraj. Przez lata zmieniały się technologie, sposób produkcji energii i podejście do ochrony środowiska. Dziś ciepłownictwo stoi przed kolejnym wyzwaniem: jak zapewnić mieszkańcom miasta bezpieczeństwo dostaw ciepła, a jednocześnie stopniowo ograniczać wpływ energetyki na środowisko.

Dlatego współczesne ciepłownictwo to już nie tylko produkcja i przesyłanie ciepła. To także inwestycje w nowe technologie, większą efektywność i rozwiązania pozwalające lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby miasta.

ORLEN Termika rozwija takie rozwiązania w warszawskim systemie ciepłowniczym. Jednym z kierunków zmian jest odchodzenie od wysokoemisyjnych źródeł energii i wykorzystywanie nowoczesnych technologii, które mają wspierać transformację energetyczną i maksymalnie wykorzystywać energię, np. poprzez układy kondensacji spalin.

Autor: materiały sponsorowane/ Materiały prasowe

Co możemy zrobić po swojej stronie?

Po pierwsze: nie przegrzewajmy pomieszczeń tylko dlatego, że termostat na najwyższym poziomie wydaje się gwarancją szybszego ogrzania mieszkania.

nie przegrzewajmy pomieszczeń tylko dlatego, że termostat na najwyższym poziomie wydaje się gwarancją szybszego ogrzania mieszkania. Po drugie: wietrzmy krótko i intensywnie, zamiast długo zostawiać uchylone okno.

wietrzmy krótko i intensywnie, zamiast długo zostawiać uchylone okno. Po trzecie: nie zasłaniajmy grzejników i nie ustawiajmy przed nimi mebli.

nie zasłaniajmy grzejników i nie ustawiajmy przed nimi mebli. Po czwarte: podczas dłuższej nieobecności dostosujmy temperaturę do sytuacji.

podczas dłuższej nieobecności dostosujmy temperaturę do sytuacji. Po piąte: pamiętajmy, że oszczędzanie ciepła nie oznacza rezygnacji z komfortu. Chodzi raczej o to, by korzystać z niego świadomie.

Ciepło, którego nie widać

Kiedy zimą wracamy do ciepłego mieszkania, rzadko zastanawiamy się, ile elementów musi zadziałać, żeby było to możliwe. Produkcja ciepła, sieć ciepłownicza, instalacje w budynku i wreszcie kaloryfer tworzą system, którego większość z nas na co dzień po prostu nie zauważa.

A naprawdę warto, bo im lepiej rozumiemy, skąd bierze się ciepło i jak z niego korzystać, tym łatwiej podejmować rozsądne decyzje również we własnym domu.

Ideą nowoczesnego ciepłownictwa nie jest jedynie to, jak dostarczyć ciepło do miasta, a przede wszystkim, jak robić to efektywnie i odpowiedzialnie z myślą o jego przyszłości.

Materiał Sponsorowany