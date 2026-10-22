Śmiertelny wypadek w Katowicach. Dostawczy mercedes uderzył w autobus

Do tragicznych scen doszło w środowy poranek, 21 października. Około godziny 10.00 do oficera dyżurnego katowickiej komendy miejskiej dotarła informacja o niebezpiecznym zdarzeniu, które miało miejsce w rejonie podziemnych parkingów pod Galerią Katowicką.

Kierowca dostawczego mercedesa znajdował się na specjalnym podjeździe, którym można wyjechać z parkingu prosto na ulicę Mikołowską. W pewnej chwili samochód zaczał niekontrolowanie zjeżdżać w dół, uderzając ostatecznie w pojazd komunikacji miejskiej, który znajdował się tuż za nią.

– Przy wyjeździe z parkingu w kierunku ulicy Mikołowskiej samochód dostawczy marki Mercedes w pewnym momencie osunął się na stojący za nim autobus komunikacji miejskiej – poinformował w oficjalnym komunikacie podkomisarz Dominik Michalik, pełniący funkcję rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

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Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Okazało się, że pilnej interwencji medyków wymagał 45-letni mężczyzna siedzący za kierownicą dostawczego auta. Według pierwszych ustaleń śledczych, kierowca najpewniej stracił przytomność jeszcze przed zderzeniem obu pojazdów.

Zespoły ratownictwa medycznego natychmiast przystąpiły do reanimacji, starając się przywrócić czynności życiowe poszkodowanego. Niestety, podjęty wysiłek nie przyniósł oczekiwanych rezultatów.

– Mimo natychmiast prowadzonych czynności ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować – przekazał rzecznik katowickiej policji.

Sytuacja wyglądała niezwykle groźnie również dla pasażerów przebywających we wnętrzu miejskiego autobusu. Na całe szczęście żadna z osób korzystających z autobusu nie odniosła jakichkolwiek obrażeń.

Jak wynika z oficjalnych raportów przekazanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, wszyscy podróżni bezpiecznie ewakuowali się z autobusu jeszcze zanim na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej.

Wszystkie działania operacyjne i porządkowe prowadzone w podziemiach galerii handlowej dobiegły końca dokładnie o godzinie 15.03.

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Służby mundurowe intensywnie pracują nad odtworzeniem dokładnego przebiegu zdarzeń na rampie wyjazdowej. Funkcjonariusze starają się zrozumieć, co ostatecznie sprawiło, że duży samochód dostawczy zaczął bezwładnie staczać się w dół.

Jedną z wiodących hipotez przyjmowanych przez śledczych jest nagłe pogorszenie się stanu zdrowia 45-latka prowadzącego mercedesa. Dalsze postępowanie ma ostatecznie wyjaśnić wszelkie okoliczności tego tragicznego poranka.

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