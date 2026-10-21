Sylwester u Mercure Szczyrk Resort

Hotel Mercure Szczyrk Resort przygotował dla gości specjalną ofertę sylwestrową pod hasłem "Kraina Lodu". Organizatorzy zapowiadają wieczór z efektowną oprawą wizualną, tematycznymi dekoracjami i lodowym barem. Nie zabraknie również muzyki na żywo, DJ-ów oraz widowiskowych pokazów scenicznych.

Gospodynią wieczoru będzie Dorota Gardias, która poprowadzi bal i wspólnie z uczestnikami odliczy ostatnie sekundy 2026 roku. W programie przewidziano także uroczystą kolację oraz open bar. Zabawa ma potrwać do białego rana. Ile jednak będzie dokładnie kosztować taka impreza?

Ile kosztuje Sylwester w Mercure Szczyrk Resort?

Cena pakietu sylwestrowego w Mercure Szczyrk Resort wynosi 4999 zł za dwie osoby dorosłe. Oferta obejmuje pobyt od 30 grudnia 2026 r. do 1 stycznia 2027 r., czyli dwie noce w hotelu.

W cenie uwzględniono również śniadania w formie bufetu, obiadokolacje oraz udział w balu sylwestrowym. Goście mogą ponadto korzystać ze strefy FLOW Water & Fun, a w przypadku najmłodszych przygotowano osobny bal i program animacyjny.

Oznacza to, że za dwudniowy pobyt sylwestrowy dla pary trzeba zapłacić niemal 5 tys. zł. Warto jednak pamiętać, że nie jest to wyłącznie cena samej imprezy, lecz całego pakietu obejmującego również noclegi i wyżywienie.

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Sylwester 2026/2027. Gdzie jechać? Lista miejsc

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Mercure Szczyrk Resort - najdłuższy hotel w Europie

Mercure Szczyrk Resort to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów hotelowych w polskich górach. Położony w Szczyrku, u podnóża Beskidu Śląskiego, przyciąga uwagę nie tylko rozbudowaną ofertą wypoczynkową, ale również imponującą bryłą budynku. Hotel jest uznawany za najdłuższy obiekt hotelowy w Europie, a jego położenie zapewnia gościom widoki na górskie krajobrazy. Na miejscu można skorzystać m.in. z restauracji, strefy basenowej i wellness, a także zaplecza przygotowanego z myślą o organizacji wydarzeń i pobytów okolicznościowych. Obiekt oferuje zarówno wypoczynek przez cały rok, jak i specjalne pakiety na święta czy właśnie Sylwestra.

Nie tylko góry. Gigant w Pobierowie również zaprasza na Sylwestra

Mercure Szczyrk Resort ma poniekąd konkurencje, ponieważ imprezę sylwestrową organizuje również hotel Gołębiewski w Pobierowie. Cena wydarzenia jest nieco wyższa, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Tyle kosztuje sylwester w hotelu Gołębiewski Pobierowo. Goście z zewnątrz zapłacą więcej