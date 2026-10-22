Szczere wyznanie Karola Strasburgera o późnym rodzicielstwie. "To coś naprawdę pięknego"

Kim jest Karol Strasburger?

Karol Strasburger, urodzony w 1947 roku w Warszawie, jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, a rozpoznawalność przyniosły mu występy w klasykach polskiego ekranu, takich jak "Noce i dnie", "Czarne chmury" czy "Polskie drogi". Szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim jako wieloletni prowadzący program "Familiada", w którym występuje ciągle od 1994 roku.

Sprawami z życia osobistego prezentera wielokrotnie interesowały się media. Po rozwodzie z pierwszą żoną, aktorką Barbarą Burską, przez ponad trzydzieści lat tworzył związek z Ireną Morcińczyk, której odejście w 2013 roku bardzo mocno go dotknęło. Z obu tych relacji aktor nie miał dzieci.

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Karol Strasburger o późnym tacierzyństwie

Przełom w życiu prezentera nastąpił u boku młodszej o 37 lat Małgorzaty Weremczuk. Pobrali się w 2019 roku i w tym samym roku na świat przyszła ich córka Laura. Narodziny dziecka w wieku 72 lat sprawiły, że o aktorze znów zrobiło się bardzo głośno w przestrzeni publicznej. Podczas Invest In Szczecin Open aktor w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak wyglądają realia.

Z mojego doświadczenia jest to coś naprawdę pięknego. Człowiek ma w sobie więcej rozwagi, spokoju i przede wszystkim ma więcej czasu dla dziecka. Sprawy zawodowe i ambicjonalne, które kiedyś były priorytetem, jak wtedy, gdy kręciłem „Polskie drogi” i wypadłem z normalnego życia na trzy lata - mam już poukładane. W dojrzałym wieku mogę w pełni skupić się na dziecku - wyznał

Jednocześnie dodał, że ma jeden problem.

- Jedynym problemem, jak zawsze, jest to, że nie żyjemy wiecznie. Chciałbym być ojcem jak najdłużej i jest to dla mnie ogromna mobilizacja. Dziecko sprawia, że nie ma się czasu na siedzenie, filozofowanie czy zamartwianie się upływającym czasem. Zamiast tego trzeba być dla niego partnerem: biegać, pływać, grać w tenisa i uczyć go świata od podstaw. To ogromny zastrzyk młodości i fantastyczne wyzwanie. Wymaga wysiłku, ale wszystko, co wartościowe w życiu, wymaga pracy - powiedział.