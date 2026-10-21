Choinka w Gdańsku stanęła przed Wszystkimi Świętymi. Mieszkańcy są oburzeni

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Iwo Pastuszka
2026-10-21 19:29

Do Bożego Narodzenia zostało jeszcze sporo czasu, ale w Gdańsku już pojawił się główny symbol grudniowych świąt. Ten krok wywołał mieszane uczucia. Mieszkańcy miasta są zaskoczeni, a często wręcz zniesmaczeni tak szybkim rozpoczęciem sezonu na świąteczne ozdoby.

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Ustawienie bożonarodzeniowego drzewka w połowie jesieni wprawiło przechodniów w osłupienie. Spora część z nich twierdzi, że to stanowczo za wcześnie na budowanie świątecznej atmosfery. Z opinii zebranych przez Radio Eska wynika, że naturalny rytm roku został poważnie zakłócony. Gdańszczanie zaznaczają, że zamiast choinki woleliby zobaczyć dekoracje adekwatne do obecnego sezonu. „Powinni postawić wielką dynię, a nie wielką choinkę” – stwierdził jeden z mieszkańców, przypominając, że wciąż mamy październik.

Pojawienie się choinki przed dniem Wszystkich Świętych wywołuje konsternację, bo ten okres w Polsce tradycyjnie wiąże się z refleksją i wizytami na cmentarzach, a nie ze świąteczną radością. „Jeszcze nie było nawet Wszystkich Świętych, a tu już choinka. No tak trochę nie halo” – mówią ludzie na ulicach Gdańska.

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Zbyt wczesne dekorowanie przestrzeni to zjawisko znane z galerii handlowych, ale jego tak wyraźne przeniesienie na ulice spotyka się z krytyką. Świąteczne akcenty eksponowane z tak dużym wyprzedzeniem mogą przynieść skutek odwrotny do oczekiwanego. Zamiast potęgować radość z oczekiwania, mogą po prostu spowszednieć. „To psuje magię świąt, jak święta są cały rok” – ocenia kolejna zapytana osoba. Mieszkańcy są zgodni, że tak szybkie wprowadzanie bożonarodzeniowych symboli odbiera grudniowi jego unikalny charakter.

Spora grupa Gdańszczan uważa, że o wiele lepszym czasem na odpalenie świątecznych światełek byłby przełom listopada i grudnia. „Mi się wydaje, że jakoś tak może z rozpoczęciem jarmarku byłoby fajnie” – sugeruje jeden z rozmówców Radia Eska. 

Kwestia ta nie ogranicza się tylko do choinki w Gdańsku. To szerszy trend, który co roku irytuje konsumentów. „Ja uważam, że to jest na pewno za wcześnie i całe wszystkie ozdoby świąteczne w sklepach to też jest bardzo wcześnie jak na teraz. Dopiero zaczęła się jesień” – kwituje mieszkanka miasta.

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