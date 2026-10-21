Wiktor Sas może powtórzyć sukces Roxie i Viki! Tak typują fani Eurowizji Junior

Dwa zwycięstwa Roksany Węgiel i Viki Gabor oraz drugie miejsce Sary James sprawiły, że polscy fani mają wielkie oczekiwania wobec kolejnych reprezentantów. Teraz o sukces w Eurowizji Junior powalczy Wiktor Sas z piosenką "Gravity". Na kilka dni przed finałem pojawiły się obiecujące sygnały: Polska zajmuje drugie miejsce w jednym z fanowskich rankingów, a teledysk naszego reprezentanta ma już 369 tys. wyświetleń. Liczba cały czas rośnie! Czy 24 października 2026 r. doczekamy się kolejnego triumfu?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się już w najbliższą sobotę, 24 października. Polskę reprezentuje w tym roku Wiktor Sas, który wystąpi z utworem "Gravity". Wiele wskazuje na to, że nasz reprezentant ma szansę znaleźć się w najlepszej trójce, a nawet powalczyć o zwycięstwo. Przed finałem warto przyjrzeć się rankingom i zainteresowaniu, jakim cieszy się jego występ.

Eurowizja Junior 2026. Duże szanse Wiktora Sasa!

Polska ma już na koncie dwa zwycięstwa w Eurowizji Junior. W 2018 r. konkurs wygrała Roksana Węgiel, a rok później triumfowała Viki Gabor. Wysokie, drugie miejsce zajęła również Sara James. Teraz pojawia się szansa na kolejny sukces naszego reprezentanta.

Jak wynika z głosowania na stronie Eurovision World, Polska zajmuje obecnie drugie miejsce. Wyprzedza nas jedynie Hiszpania, a tuż za Wiktorem Sasem plasuje się Armenia. To dobry sygnał przed sobotnim finałem, choć ostateczny wynik konkursu pozostaje niewiadomą.

Wysoką pozycję Wiktor zajmuje również w zestawieniu fanów korzystających z aplikacji My Eurovision Scoreboard. Tam polski reprezentant jest obecnie czwarty. Na pierwszym miejscu znalazła się przedstawicielka Armenii, drugą pozycję zajmuje utwór z Macedonii Północnej, a na trzecim miejscu uplasował się młody reprezentant Hiszpanii.

Teledysk "Gravity" "wpadł w ucho i oko" fanów

Kolejnym powodem do radości są wyniki wyświetlenia teledysku do piosenki "Gravity". Nagranie Wiktora należy do najchętniej oglądanych klipów tegorocznej edycji Eurowizji Junior! Do tej pory zgromadziło 369 tys. wyświetleń, a licznik cały czas się kręci!

Podobnym wynikiem może pochwalić się reprezentant Hiszpanii. Znacznie większą popularność w serwisie zdobył jednak teledysk uczestniczki z Armenii, który obejrzano już ponad 800 tys. razy.

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Czy Wiktor Sas przyniesie Polsce trzecie zwycięstwo w Eurowizji Junior? Odpowiedź poznamy już w sobotę, 24 października 2026 r. w TVP.

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