Kiedy premiera 11. sezonu "Rancza"? Kultowy serial TVP wraca po latach

Emitowane od 2006 roku na antenie Telewizji Polskiej "Ranczo" zyskało status jednego z najpopularniejszych rodzimych seriali. Przed ekranami regularnie zasiadały miliony widzów, których przyciągały zabawne i mocno przerysowane perypetie mieszkańców Wilkowyj. Główną osią fabuły jest postać Lucy Wilskiej, przybywającej do wsi w celu obejrzenia dworku odziedziczonego po zmarłej babci. Na miejscu kobieta niespodziewanie musi stawić czoła wójtowi Koziołowi, a jego brat bliźniak, będący lokalnym proboszczem, również nie zawsze ułatwia jej życie. Do tej pory zrealizowano dziesięć sezonów tej produkcji, a ostatni wyemitowano w listopadzie 2016 roku.

Przez kolejne lata media rozpalały wyobraźnię fanów doniesieniami o możliwej kontynuacji hitu. Spekulacje okazały się prawdziwe i po niemal dekadzie przerwy serial doczekał się finałowej odsłony. Ekipa aktorska spotkała się ponownie w czerwcu 2026 roku, realizując zdjęcia między innymi w Warszawie oraz w Jeruzalu. Widzowie zobaczą pierwszy odcinek nowej serii już 6 grudnia 2026 roku na antenie TVP1, choć na ten moment brakuje jeszcze szczegółów dotyczących dostępności produkcji na platformach streamingowych.

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Nowe wiedźmy w "Ranczu". Kto zagra w 11. sezonie "Zemsta Wiedźm"?

Jedenasta odsłona produkcji otrzymała podtytuł "Zemsta Wiedźm", co od dawna budziło ciekawość wśród wielbicieli wilkowyjskich historii. Jeszcze przed 11 listopada 2026 roku do internetu trafił zarys fabularny otwierającego odcinka nowej serii. Wynika z niego, że tytułowe wiedźmy przyjadą do Wilkowyj w celu zdjęcia ciążącej klątwy.

„- Prezydent Kozioł, dawny wójt Wilkowyj, kończy swoją drugą kadencję jako Prezydent RP. Po stronie osiągnięć jest okazałe zero, więc chciałby coś po sobie zostawić, ale nie wie co. Tymczasem Lucy Wilska dochodzi do wniosku, że ktoś musiał rzucić na Polskę potężny urok, skoro - mimo sukcesów - wszyscy się tylko kłócą i kłócą. Babka sama jest za słaba na odczynianie tak potężnych uroków, ale jakby się zjechały babki z całego kraju, to wtedy kto wie? Postanawiają zorganizować sabat szeptuch w Wilkowyjach [...] W trakcie sabatu babek okazuje się, że nikogo na Polskę żadnego uroku nie rzucił, po prostu sami to sobie robimy. Ale też Lucy dowiaduje się, że babki znają sekret dymu prawdy - jeśli człowiek się go nawdycha, po prostu musi, ale to musi przez godzinę mówić prawdę” - czytamy w scenariuszu.

Sprawdziliśmy, jakie aktorki otrzymały te role i z jakich projektów widzowie mogą kojarzyć odtwórczynie ról wiedźm.

Dorota Stalińska

Katarzyna Maciąg, popularna polska aktorka kojarzona między innymi z produkcji "Teraz albo nigdy!".

Karolina Chapko, mająca w dorobku role w takich tytułach jak "Barwy szczęścia" oraz "Yuma".

Paulina Chapko, występująca w serialu "Dziewczyny ze Lwowa", która wspólnie z siostrą zagrała również w produkcji "Oszukane".

Anna Sroka-Hryń, znana szerokiej publiczności z seriali "Na dobre i na złe" oraz "Barwy szczęścia".

Joanna Stanecka, mająca na koncie występy w serialu "Na Wspólnej" oraz produkcji "Oderbruch".

Magdalena Wróbel, która pojawiała się w produkcjach "Pierwsza miłość", "Na dobre i na złe", "Barwy szczęścia" oraz "Dziewczyny ze Lwowa".

Kalina Poks, o której dotychczasowym dorobku brakuje bliższych informacji.

Monika Pawlicka, którą telewidzowie mogą kojarzyć między innymi z serialu "Dziewczyny ze Lwowa".