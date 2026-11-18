Życiorys i telewizyjna kariera Danuty Martyniuk

Polacy kojarzą Danutę Martyniuk przede wszystkim jako małżonkę niezwykle popularnego wokalisty disco polo, Zenona Martyniuka. Ich drogi skrzyżowały się w drugiej połowie lat osiemdziesiątych na majówce w Grabowcu, gdzie artysta występował ze swoją grupą. Sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 4 lutego 1989 roku w kościele Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, a jeszcze w tym samym roku powitali na świecie swojego jedynego syna, Daniela.

Żona muzyka zdobyła wykształcenie pielęgniarskie i przed laty pracowała w zawodzie w szpitalu w Bielsku Podlaskim. Narodziny dziecka oraz nabierająca tempa kariera Zenona sprawiły jednak, że porzuciła etat, by całkowicie poświęcić się prowadzeniu domu. Przez długi czas unikała blasku fleszy i nie pojawiała się nawet na branżowych ściankach u boku męża. Ostatnio coraz odważniej wkracza do polskiego show-biznesu, otwarcie mówiąc o korzystaniu z medycyny estetycznej oraz udanej redukcji wagi. Sam wokalista podkreślał, że to właśnie dzięki staraniom Danuty oboje przestrzegają teraz zdrowej diety.

Obecnie celebrytka występuje w produkcji "Eksperyment: Odsiadka", a już w 2027 roku widzowie stacji TVN zobaczą ją w programie "Królowa Przetrwania".

Zenek Martyniuk śpiewa z playbacku? Postanowiliśmy to sprawdzić

Danuta Martyniuk szczerze o uzależnieniu syna Daniela

Dziennikarze oraz fani regularnie dopytują małżeństwo Martyniuków o wybryki ich jedynaka. Media wielokrotnie rozpisywały się o jego internetowych awanturach czy głośnym incydencie z zatrzymaniem samolotu. W trakcie nagrań do formatu "Eksperyment: Odsiadka" dla stacji Canal+ Danuta Martyniuk wyznała jednej z więźniarek, że jej 37-letni syn zmaga się z uzależnieniem.

„Teraz jest w ośrodku. Sam już chciał […] Ja to się modlę za to. To bardzo dobry dzieciak jest” – powiedziała Danuta Martyniuk w programie "Eksperyment: Odsiadka".

Niedawno telewizja pokazała również odcinek programu "Nasi w mundurach", w którym matka osobiście przywiozła Daniela na plan zdjęciowy. Mężczyzna wziął udział w pierwszym etapie szkolenia, ale na kolejnym już się nie pojawił. Choć Danuta Martyniuk sama dostarczyła syna na miejsce i prosiła o drugą szansę dla niego, jeden z obecnych tam wojskowych stanowczo odmówił. Poinformował, że uczestnik musi ponieść konsekwencje swojego zachowania i definitywnie odpada z dalszej rywalizacji.