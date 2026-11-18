O śmierci Anny Banaś poinformowała w mediach społecznościowych Anna Strzelczyk, sołtys Zielonki w gminie Białe Błota. W poruszającym wpisie pożegnała przyjaciółkę, wspominając wspólne chwile, rozmowy i trudne momenty, które razem przeżywały.

Trzy tygodnie temu odwiedziłaś mnie i śmiałyśmy się do łez, jak na tym zdjęciu sprzed roku. Taką będę Cię pamiętać. Radosną i silną, chociaż nieraz siedziałyśmy w Twoim salonie i leciały nam łzy. Ale na końcu zawsze padało hasło: kto nie da rady? My nie damy rady? Dałaś radę, Piękna, a teraz odpoczywaj - napisała Anna Strzelczyk.

Ceremonia pogrzebowa Anny Banaś odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada, o godz. 11 w kościele pw. św. Faustyny przy ul. Trybowskiego 3 w bydgoskim Fordonie. Po mszy żałobnej kondukt pogrzebowy uda się na cmentarz komunalny przy ul. Wiślanej.

Przez 13 lat służyła w wojsku. Jej życie zmienił jeden upadek

Historia Anny Banaś była opisywana w mediach, a jej los poruszył wiele osób. Kobieta przez 13 lat służyła w wojsku jako zawodowy żołnierz i pielęgniarka. Pracowała m.in. na szpitalnym oddziale ratunkowym w szpitalu wojskowym, brała udział w działaniach podczas powodzi i służyła na granicy w rejonie Białowieży oraz Czeremchy.

Jej życie zmieniło się po nieszczęśliwym wypadku. Wysiadając z samochodu, pośliznęła się i uderzyła plecami. Początkowo ból nie wydawał się bardzo poważny. W ciągu kilku godzin jej stan jednak gwałtownie się pogorszył. W domu straciła władzę w nogach i konieczne było wezwanie karetki.

Anna poruszała się odtąd na wózku inwalidzkim. Jak opowiadała, przez wiele miesięcy jej leczenie opierało się na diagnozie zapalenia rdzenia kręgowego. Dopiero późniejsza konsultacja ze specjalistką miała wskazać, że niedowład był następstwem urazu. Kobieta podkreślała, że właściwe rozpoznanie dawało jej szansę na dalsze leczenie.

Walczyła o powrót do sprawności i przyszłość synka

Anna Banaś potrzebowała pieniędzy na leczenie i rehabilitację, które dawały jej nadzieję na odzyskanie sprawności. W zbiórkę na pomoc kobiecie angażowało się wiele osób. Jej walka nie dotyczyła jednak wyłącznie powrotu do zdrowia. Anna chciała odzyskać sprawność także dla swojego synka Leona i móc zapewnić mu wspólną przyszłość...