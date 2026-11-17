Dramatyczne sceny w miejscowości Gronówko rozegrały się wczoraj o godzinie 17 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się tam z pociągiem pasażerskim. Autem podróżowały trzy osoby. Jedna z nich zginęła, a dwie zostały ranne. Na miejscu interweniowały liczne służby ratunkowe, lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nikomu z pociągu relacji Olsztyn - Toruń nic się nie stało.

O tym wypadku pisaliśmy po raz pierwszy w tym artykule!

- Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło wczoraj krótko przed godz. 17:00 w Gronówku (gm. Lubicz). Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 24-letni kierujący osobowym Seatem wjechał na przejazd kolejowy bezpośrednio przed nadjeżdżający pociąg. Dwoje pasażerów auta, tj. 49-letnia kobieta oraz 51-letni mężczyzna, zostało przetransportowanych do szpitala - informuje młodszy aspirant Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

Wszystkie przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśni śledztwo, które toczy się pod nadzorem prokuratora.

Kolejny tragiczny wypadek w Gronówku pod Toruniem

Mieszkańcy Gronówka uważają, że przejazd kolejowy przebiegający przez ich wieś jest diabelski. Bowiem to już kolejny wypadek na tym przejeździe, kiedy kierowcy wjeżdżają wprost pod pociąg.

Do ogromnej tragedii doszło w tym miejscu 17 sierpnia 2025 roku. Tego feralnego dnia, przed godziną 9 rano, na miejscu zginęła 67-letnia mieszkanka Rybnika. Po kilku miesiącach, w szpitalu zmarł jej mąż który kierował pojazdem.

Czytaj więcej o wypadku kampera w Gronówku: Mieczysław wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg. Ostatnią tajemnicę zabrał ze sobą do grobu

- Policjanci apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zbliżania się do przejazdów kolejowych oraz bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych - podkreśla mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z KMP w Toruniu.

Nasza redakcja przyłącza się do tych apeli. Rodzinie i przyjaciołom zmarłego składamy wyrazy współczucia. Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami z miejsca tragedii.

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