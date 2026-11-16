Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym! Samochód zderzył się z pociągiem. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 16 listopada, krótko przed godz. 17 w miejscowości Gronówko w gminie Lubicz (powiat toruński). Na przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Jak informuje TVP Bydgoszcz, autem podróżowały trzy osoby. Niestety, jedna z nich zginęła na miejscu.

Mamy informację, że jedna osoba nie żyje, druga wyszła z pojazdu o własnych siłach, trzeciej udzielono pomocy - przekazała TVP Bydgoszcz st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. W akcji uczestniczył również śmigłowiec LPR.

Wypadek w Gronówku. Duże utrudnienia na kolei

Pociągiem podróżowały 42 osoby. Na szczęście wśród pasażerów składu nie odnotowano informacji o osobach poszkodowanych.

Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie kolejowej z Torunia do Olsztyna. Ruch pociągów został wstrzymany około godz. 17. Składy notowały opóźnienia przekraczające 60 minut.

Godz. 16:54, m. Gronówko, gm. Lubicz, pow. toruński, zderzenie s/o z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowym nr 353 152 517. Z pojazdu ewakuowano 2 osoby, u jednej z nich prowadzone jest RKO. Na miejscu 5 zastępów JOP, ZRM, LPR, Policja— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) November 16, 2026