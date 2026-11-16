Tragiczny wypadek na przejeździe kolejowym! Samochód zderzył się z pociągiem. Jedna osoba nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 16 listopada, krótko przed godz. 17 w miejscowości Gronówko w gminie Lubicz (powiat toruński). Na przejeździe kolejowym samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Jak informuje TVP Bydgoszcz, autem podróżowały trzy osoby. Niestety, jedna z nich zginęła na miejscu.
Mamy informację, że jedna osoba nie żyje, druga wyszła z pojazdu o własnych siłach, trzeciej udzielono pomocy - przekazała TVP Bydgoszcz st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.
Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. W akcji uczestniczył również śmigłowiec LPR.
Wypadek w Gronówku. Duże utrudnienia na kolei
Pociągiem podróżowały 42 osoby. Na szczęście wśród pasażerów składu nie odnotowano informacji o osobach poszkodowanych.
Wypadek spowodował poważne utrudnienia na trasie kolejowej z Torunia do Olsztyna. Ruch pociągów został wstrzymany około godz. 17. Składy notowały opóźnienia przekraczające 60 minut.