Wielokrotnie dźgał żonę nożem. „Mierzył na oślep”. Prokuratura ujawnia szczegóły

Prokuratura zakończyła śledztwo w sprawie brutalnego ataku na kobietę w zakładzie krawieckim na toruńskim Rubinkowie. Sławomir P., który miał wielokrotnie ugodzić nożem swoją żonę, stanie przed sądem. Śledczy ujawnili szczegóły napaści, a także obrażenia, jakich doznała pokrzywdzona. Mężczyźnie grozi nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Atak nożem na Rubinkowie. Jest akt oskarżenia

Do dramatycznych wydarzeń doszło 15 kwietnia 2026 roku w jednym z zakładów krawieckich na toruńskim Rubinkowie. Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód zakończyła postępowanie dotyczące ataku na kobietę, a 5 listopada skierowała akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. do Sądu Okręgowego w Toruniu.

O zakończeniu śledztwa poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

W dniu 5 listopada 2026 r. Prokuratura Rejonowa Toruń - Wschód w Toruniu skierowała do Sądu Okręgowego w Toruniu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi P. oskarżonemu o usiłowanie zabójstwa oraz spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej” - przekazała prokurator Izabela Oliver.

Z ustaleń śledczych wynika, że w dniu ataku kobieta przebywała w miejscu pracy z inną osobą. Kiedy do zakładu przyszedł jej mąż, oboje zostali sami. Mężczyzna zamknął drzwi lokalu, a następnie wyjął nóż z plecaka i zaatakował żonę.

Zamknął drzwi i zaatakował żonę. Świadek ruszył na pomoc

Kobieta próbowała się bronić i głośno wzywała pomocy. Jej krzyki usłyszał mężczyzna znajdujący się w sąsiednim lokalu. Zdecydował się na natychmiastową interwencję - dostał się do zakładu przez okno i pomógł zaatakowanej wydostać się na zewnątrz.

Jak wynika z komunikatu prokuratury, napastnik zadawał kobiecie kolejne ciosy, celując w różne części jej ciała.

Oskarżony, jak ustalono ugodził pokrzywdzoną nożem wielokrotnie. Mierzył na oślep, w brzuch, klatkę piersiową oraz plecy. Mówił, że zabije pokrzywdzoną” - poinformowała prokurator Izabela Oliver.

Po wydostaniu się z zakładu kobieta otrzymała pomoc w pobliskim salonie fryzjerskim. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe oraz policję. Interwencja świadka miała kluczowe znaczenie dla wydostania pokrzywdzonej z zagrożonego lokalu.

Liczne rany kłute, uszkodzone płuca i utrata nerki

Obrażenia kobiety były bardzo rozległe. Z opinii sądowo-lekarskiej wynika, że atak spowodował między innymi uszkodzenie lewej nerki, jelita cienkiego oraz obu płuc. Pokrzywdzona doznała również licznych ran ciętych i kłutych, obustronnej odmy opłucnowej oraz krwawienia do jam opłucnowych.

Stan kobiety bezpośrednio zagrażał jej życiu. Konieczne było usunięcie uszkodzonej lewej nerki.

Zdaniem biegłego charakter powstałych obrażeń ciała i ich następstw, a mianowicie uraz wielonarządowy z ostrą niewydolnością oddechową, utratą krwi do jamy brzusznej i klatki piersiowej, uszkodzeniem jelita i wydostaniem się treści jelitowej do jamy brzusznej należy zakwalifikować jako chorobę realnie zagrażającą życiu (stan bezpośredniego zagrożenia życia), wyczerpujące znamiona artykułu 156 § 1 kk” - przekazała Izabela Oliver.

Sławomir P. przyznał się do zarzucanego czynu. Co ustaliła prokuratura?

Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z zamiarem bezpośrednim oraz spowodowania choroby realnie zagrażającej życiu pokrzywdzonej. Podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

„Oskarżony jest poczytalny” - zaznaczyła prokurator Izabela Oliver.

Wobec Sławomira P. zastosowano tymczasowe aresztowanie. To właśnie w tym środku zapobiegawczym pozostaje on na etapie skierowania aktu oskarżenia do sądu.

Konsekwencje prawne zarzucanego czynu mogą być bardzo poważne.

Za zarzucany ww. czyn grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo kara dożywotniego pozbawienia wolności” - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Bohater z sąsiedniego lokalu został doceniony przez policję

O ataku na Rubinkowie informowaliśmy już wcześniej. Duże znaczenie miała wówczas postawa pana Dariusza, który usłyszał wołanie kobiety o pomoc i bez wahania ruszył do akcji. Mężczyzna przedostał się do zakładu przez okno i pomógł pokrzywdzonej opuścić lokal.

Jego zachowanie zostało później docenione przez toruńskich policjantów. Podczas spotkania w Komendzie Miejskiej Policji insp. Witold Markiewicz osobiście podziękował świadkowi za jego reakcję. Pan Dariusz otrzymał także list gratulacyjny.

„Narażając własne życie i zdrowie, jeszcze przed przyjazdem służb skutecznie wsparł zagrożoną kobietę, przyczyniając się do ograniczenia skutków zdarzenia” - informowała wcześniej podkomisarz Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Policjantka podkreślała również znaczenie obywatelskiej reakcji na zagrożenie:

„W trakcie spotkania komendant wręczył Panu Dariuszowi list gratulacyjny, podkreślając, że jego zachowanie jest przykładem odpowiedzialności społecznej i gotowości do niesienia pomocy innym w sytuacjach zagrożenia”.

Teraz sprawą zajmie się Sąd Okręgowy w Toruniu. O winie oskarżonego i wymiarze ewentualnej kary zdecyduje sąd.