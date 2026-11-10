11 listopada w Toruniu: Tak będzie wyglądało Narodowe Święto Niepodległości. Szczegółowy program

Urząd Miasta Torunia zaprasza mieszkańców grodu Kopernika do wspólnego świętowania. Na obchodach Narodowego Święta Niepodległości pojawią się władze miasta i województwa kujawsko-pomorskiego. W komunikacie UMT czytamy, że centralnym punktem obchodów będzie uroczystość patriotyczna, która odbędzie się o godzinie 11:50 na Rynku Staromiejskim, połączona ze wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do hymnu!”.

- Nie zabraknie również pikniku historycznego na Rynku Nowomiejskim, podczas którego mieszkańcy będą mogli poznać historię poprzez pokazy grup rekonstrukcyjnych, ekspozycje i liczne atrakcje dla całych rodzin - zapewnia Urząd Miasta Torunia.

11 listopada w Toruniu: Szczegółowy program obchodów Narodowego Święta Niepodległości

9:30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

9:50 - złożenie kwiatów na Cmentarzu Komunalnym nr 1 pod obeliskiem Ku Czci Poległych w latach 1918-1921.

10:15 - złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera.

10:30 – uroczysta msza święta w intencji Ojczyzny w Kościele Garnizonowym na pl. św. Katarzyny.

11:30 - przemarsz ulicami Starego Miasta.

11:50 - uroczystość patriotyczna na Rynku Staromiejskim, połączona ze wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego w ramach akcji „Niepodległa do hymnu!”.

Wydarzenia towarzyszące:

W godzinach 11:00-16:00 na Rynku Nowomiejskim odbędzie się piknik historyczny. W programie:

pokazy grup rekonstrukcyjnych, w tym prezentacje pojazdów i umundurowania;

prezentacja pojazdów służb mundurowych;

niepodległościowa gra terenowa przygotowana przez ZHP;

biało-czerwona fotobudka;

przemarsz Chorągwi Husarskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

ekspozycja wystawy „Polskie Symbole Narodowe”, przygotowanej przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Delegaturę w Bydgoszczy.

Ponadto zaplanowano:

13:30 - wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych;

15:00 - koncert Łukasza Drapały z trio akustycznym.

Warsztaty plastyczne dla dzieci - w godzinach 10:00-11:30 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka mieszczący się na Rynku Nowomiejskim 17 zaprasza najmłodszych na warsztaty plastyczne o tematyce patriotycznej. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem: 56 62 275 34.

- Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowa okazja do wspólnego przeżywania historii, pielęgnowania pamięci o tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny, oraz wyrażania dumy z bycia Polakami. Zapraszamy Torunian i gości do udziału w uroczystościach. Spotkajmy się 11 listopada, aby wspólnie uczcić niepodległość i zamanifestować przywiązanie do narodowych tradycji oraz biało-czerwonych barw - zachęcają władze miasta na stronie torun.pl.